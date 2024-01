Recomendaciones para marchar el 24 de enero

La multitud tiene un norte marcado. Será el primer paro general de 12 horas (imaginamos que lejos de ser el último) en la incipiente era Milei – Macri. Aún cuando se intenta sacarle legitimidad a la medida, poniendo nombres de los sindicalistas, desde la izquierda y viajando hasta donde permita el corrimiento ideológico, se pedía a la CGT que llame al paro, es decir, la Central tiene fuerza y poder. No significa dirigir o conducir a toda la diversidad que ganará las calles porteñas en el día de mañana.

La convocatoria fue establecida a partir de las 12 del mediodía y hasta la medianoche del 24 de enero.

Subtes, colectivos y trenes funcionarán entre las 00 y las 19 del miércoles para “garantizar la circulación de los manifestantes”. A partir de esa hora, entrarán en paro.

El protocolo Anti marcha – movilización de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, rige en el mundo de la libertad de circulación. La Red por la Defensa de los DD.HH. y la Democracia apoya el Paro General y emite recomendaciones que deben ser leídas, comprendidas y aplicadas.

INDISPENSABLE: Llevá documentos, teléfono con carga de batería y crédito. SUBE con carga, aunque tengas movilidad propia.

✔️ Hacelo en grupo, no andes solx. Si no tenés organización, escribí a algún espacio de confianza para ver si podés sumarte a su columna. Muchas organizaciones tienen criterios estrictos de seguridad, si marchás con esos espacios, respetalos ya que no son un capricho las indicaciones.

✔️ Llevá pañuelo para taparte la cara si lanzan gases. Si no es necesario taparte la cara por ningún motivo, ni ninguna función que estés cumpliendo, guardalo, no lo uses sin motivo.

✔️ Llevá ropa cómoda y calzado adecuado por si hay que correr.

✔️ No llevés elementos que puedan conllevar a dificultades para la soltura en caso de detención. Un porro o un elemento cortante pueden demorarte la salida en caso de detención, independientemente del uso que se le adjudique. Tampoco llevar cuadernos, agendas ni anotaciones personales.

✔️ Es recomendable no marchar con niñxs, atendiendo el grado de exposición e hipótesis de conflicto presente.

✔️ Si sos migrante con residencia irregular o tenés causas pendientes, probations u otras cuestiones similares, mejor no te expongas.

✔️ Si te detienen grita fuerte tu nombre y apellido a lxs compañerxs y si ves que detienen a una personas decile que grite fuerte su nombre y apellido.

❗️ En caso de que repriman o detengan a algún compañerx comunicate o acercate a:

CORREPI – Humberto Primo 1692 📞 1144170659

CELS – Piedras 547 – 📞 1130184890

CEPRODH – 📞1154926949 / 1149284681

CODESEDH – Pte. Luis Saenz Peña 611 – 📞 1143814743 / 1161045385

CADH – 📞 1124834233 / 1152276536

CADEP – AEDD – LADH – Moreno 1785 Piso 1 – 📞 1136370721

Frente de Abogadxs Populares – 📞 1157440687

Gremial de Abogados y Abogadas – Alsina 1535 6° of. 601 – 📞 1153274170

Liberpueblo – 📞1156544964

APDH – Callao 569 3er. cuerpo 1° piso – 📞 1143728594

Secretaría de DDHH de Avellaneda – 📞1121744584 / 1155159343

CTA Autónoma – Bartolomé Mitre 748 – 📞1137045404