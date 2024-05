Rendición de Cuentas 2023: «Unión por la Patria, el oficialismo, no quiere transparencia»

Cuando el Concejo Deliberante cumplía con fervor el rol de escribanía, ciertas formas tenían algo de cuidado. Rendición de Cuentas aceleraba pulsaciones, para la oposición era el momento de indagar sobre expedientes, temas que no tuvieron respuestas y, por supuesto, un reclamo histórico: falta de tiempo, documentos incompletos.

Los oficialismos, en ciertas y esporádicas ocasiones, jugaban a democratizar los fundamentos, bajaban del atril los /as funcionarios /as del Ejecutivo, brindaban respuestas que no lograban satisfacer las inquietudes pero tenía un destaque. Al fin y en las cuentas, la mayoría aprueba, la minoría rechaza.

Como todo es dinámico, veloz, expeditivo, es factible que haya registro de la foto final, una película sin sorpresa ni atracción, por lo tanto «no es necesario otorgar mucho tiempo, días u horas, a conocer cómo se utilizó durante un año los recursos del pueblo de Moreno».

Hace 365 días atrás, la concejala María Selva Aguilar (JxC) presentaba a la Presidencia del HCD (Bellota), un pedido – queja: más días y tiempo para trabajar en la Rendición de Cuentas 2022.

Un año después la misma protagonista lleva el mismo pedido al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y conoce la respuesta.

De escribanía a delivery, la institucionalidad que no vende nada pero nunca olvidar una regla, frase que ayer dejó el gobernador Axel: hay que respetar la ley.

Entrevista con María Selva Aguilar: