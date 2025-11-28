Salarios municipales: no hay plata y la oferta se pagaría en enero de 2026

La OPCIÓN puede calificarse de insuficiente, pero las conducciones sindicales alineadas con el Ejecutivo de Mariel están invitadas a reconocer el «impacto de la motosierra» en la economía municipal.



Tal vez sus figuras, Secretarios Generales, hablen del efecto cascada o dominó, porque la Provincia es destinataria en primer orden del desfinanciamiento nacional. Puede, aunque sea una utopía, que los gremios paritarios pidan en voz baja la información oficial – no solo de palabra – de las cuentas comunales como lo hicieron en la administración Festa.



Es una quimera ponderar que «los representantes paritarios, en defensa de los /as trabajadores /as municipales» colocarán en fuerte debate que «las tasas municipales cruzaron con holgura la barrera del 100 por ciento», impuestazo que pagan los /as trabajadores /as, pero la recomposición salarial para este año queda clavada en un 27 por ciento.



El día miércoles la mesa paritaria se descongeló luego de un prolongado cuarto intermedio. El gobierno informó que hay una propuesta del 5 por ciento pero se hace efectiva en enero de 2026. Cabe no olvidar que la paritaria anualizada es una conquista sindical, por lo que de sostener el equipo económico de Mariel la OFERTA POSIBLE, en el segundo año de Milei como Presidente de la Nación, los /as municipales habrán perdido capacidad salarial por segundo año consecutivo, extendiendo la secuencia del ajuste en los sueldos, una VARIABLE INQUEBRANTABLE que se aplica desde el año 2020.



¿Habrá asambleas, estado de alerta y movilización de los gremios, por lo menos hasta el 4 de diciembre en que se reúna la Mesa Paritaria?



El Ejecutivo debe cerrar el año contable… ¿traerá algo Papá Noel?