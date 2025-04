Salieron de la UNM las cartas documento para los /as consejeros /as escolares advirtiendo sobre la posible comisión de un delito penal

La obra conocida como Polo Educativo que realiza la Cooperativa Yunque está cerca de su finalización, logro que tendrá que ser cotejado con otras iniciativas porque el cumplimiento del plazo es HISTÓRICO. La Intendenta Mariel Fernández podrá decir que la fuerza de la economía popular es competitiva, eficaz y eficiente.



Leyendo las razones que empujaron al gobierno municipal para quedarse con la tierra que estaba en manos de la Universidad, terreno que sigue teniendo como propietario al gobierno nacional y con causa judicial abierta, hay un aporte al debate.



La fundamentación oficial municipal es causa del debate político:



«….El Consejo Escolar no cuenta con un edificio propio, lo que genera graves dificultades en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Accesibilidad limitada: no se dispone de rampas para personas con discapacidad. Oficinas administrativas ubicadas en el 1º piso deben atender. Problemas Edilicios: el edificio alquilado presenta un sistema eléctrico deficiente, que obliga a suspender actividades y restringir la atención al público. Condiciones sanitarias precarias; baños en mal estado que afectan de igual manera a trabajadores y público en general. Accesibilidad limitada: no se dispone de rampas para personas con discapacidad. Oficinas administrativas ubicadas en el 1º piso deben atender al público con movilidad reducida en planta baja, y las escaleras presentan gran nivel de deterioro».



Esta radiografía conduce a la solución de mejores oficinas, proyecto que es superior en la visión del gobierno comunal a una Escuela Secundaria Politécnica para 1500 alumnos /as de Moreno.



La fundamentación lleva un nombre, Edificio “Consejo Escolar”: «La posibilidad de un edificio propio, entonces, no sólo resolvería las dificultades actuales, sino que también sería una política y estrategia pública para fortalecer el sistema educativo en nuestro distrito, garantizando una mejora significativa para toda la comunidad educativa, fundamentalmente equipos directivos, Docentes, auxiliares, estudiantes y familias».



Como la construcción está en su etapa final y con ello la mudanza, Polo Educativo financiado con dinero del Fondo de Financiamiento Educativo habrá significado un gasto que puede ser superior a 1500 millones de pesos.



Cuando se licitó por primera vez, año 2022, el presupuesto oficial fue de 285 millones de pesos.



La Universidad Nacional de Moreno envió a cada consejero /a escolar una carta documento (está fechada el 25 de marzo) en la que advierte que podrían ser pasibles de una denuncia civil y penal DEBIDO a que el «edificio construido ilegalmente en un terreno cedido al uso de la UNM por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y que se encuentra destinado al funcionamiento de la Escuela Secundaria Politécnica y el ITUNM, entre otras dependencias».



Párrafo seguido el Rector Hugo Andrade intima al destinatario (consejeros /as escolares) a «abstenerse o impulsar a hacerlo a los empleados y funcionarios bajo su conducción a ingresar y a cumplir sus responsabilidades en dicho edificio bajo apercibimiento de considerarlo penal y civilmente responsable por los perjuicios ocasionados a esta Universidad Nacional. La afectación de los derechos de la comunidad educativa de la ESPUNM será considerada causal de mal desempeño en sus funciones».