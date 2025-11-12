San Miguel incorpora IA en llamados a ambulancias

El Municipio de San Miguel anunció la firma de un acuerdo con la empresa Knidian para probar su tecnología de inteligencia artificial aplicada a llamados de ambulancias. El objetivo es mejorar el sistema y reducir los traslados innecesarios, sin incrementar el riesgo para los pacientes.



El sistema de Emergencias San Miguel, al que se accede llamando al número 107, es el dispositivo que desde el año pasado reemplaza al SAME en el distrito: recibe 40 llamados por día y más de 10.000 anuales.



El sistema incorporó recientemente a la IA de Knidian, que opera en paralelo al flujo actual de llamados a ambulancias, para medir resultados. Si la prueba confirma seguridad y utilidad, las partes avanzarán para trabajar en vivo dentro del servicio de emergencias.



“Buscamos usar mejor los recursos sin perder de vista la seguridad de nuestros vecinos. Esta prueba nos permitirá medir con evidencia si la IA aporta valor para reducir traslados innecesarios y priorizar urgencias reales,” señaló Luis Costan, Secretario de Salud de San Miguel.



“Firmamos para probar y medir, con una meta simple: que las ambulancias lleguen donde más se las necesita,” dijo Alejandro Malbran, cofundador de Knidian.



“Si demostramos que podemos bajar salidas innecesarias sin aumentar riesgo, ganan los vecinos y gana el sistema,” agregó el Dr. Alejandro Malbrán, director médico.



¿En qué se destaca la innovación? En tener un alto impacto operativo: menos salidas innecesarias y más disponibilidad para urgencias reales. Además, fortalece la eficiencia del sistema: se mejora el uso del tiempo, personal y presupuesto. Por otra parte, es un método con alto grado de escalabilidad: probado con una ciudad, es replicable en otras jurisdicciones.



El sistema se basa en una plataforma de soporte clínico basada en IA para triaje y toma de decisiones, con foco en seguridad, consistencia y ahorro de recursos.