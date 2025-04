Se agota la paciencia de Cristina, en el Senado provincial quieren voltear el decreto de Axel

Y un día el resto del país miró lo que siempre se presenta como la totalidad del país. Sobran razones para analizar pero una es inesperada: el kirchnerismo puro partido en dos. Ya quedó superada la teatralización y los trapos van revoleándose en unidades que distan de ser básicas. Axel Kicillof en uso de sus facultades como gobernador firma el decreto que anuncia a todos /as los /as ciudadanos /as que la elección General es el 7 de Septiembre.



Como olvidar el 1 de marzo, apertura de sesiones en la Legislatura, cuando Kicillof pidió celeridad, suspensión de las PASO, y obtuvo simples proyectos cargados de rosca.



La respuesta del cristinismo, Máximo, La Cámpora, fue presentado ayer viernes 11 de abril.



La población debe comprender que el instrumento que pretende votarse el martes próximo tiene como núcleo «desconocer el decreto de desdoblamiento y aprobar que la elección, nacional y provincial, sea el mismo día»











Como gesto de buena voluntad el cristinismo está decidido a «votar la suspensión de las PASO«, pedido formulado por el gobernador que, abriendo hace tiempo el paraguas y cumpliendo con la ley, YA fijó fecha para la potencial interna: 13 de julio.