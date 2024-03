Secundaria 39: «Queremos volver a la escuela»

SOLO DOS DÍAS DE CLASES EN EL MES DE MARZO –

Los parches no aguantan para sostener siquiera una normalidad con garantías mínimas. Tampoco es real el dictado de clases virtuales, en caso que pueda comprenderse que un PDF vía WhatsApp no es una clase. El modo de comunicar que utiliza el equipo directivo es vía (WhatsApp). Desde el 1 de marzo y hasta este viernes 22 de marzo, el ciclo lectivo tuvo dos días de presencialidad.

El riesgo de caída de techo, la parte vieja del ingreso a la Secundaria N° 29 no se puede fotografiar porque en la puerta hay un candado. El acceso para trabajadores /as de la educación que deben cumplir horario es por la Primaria N° 1.

Madres, un padre con su hijo que asiste a la Sec. 39, en uso de sus derechos y facultades, confeccionan dos notas, petitorios. Saben que el silencio gubernamental se quiebra si ellos /as toman como propia la educación de sus hijos /as. Parados en la calle Uruguay «coinciden en manifestar que no aceptan PDF para sus hijos /as en signo de continuidad pedagógica ; tampoco la rotación por sorteo a dos salones de la Primaria N° 1 que deben recuperar el suministro de energía eléctrica».

El cartel de refacciones hechas en 2021, que hasta el lunes pasado colgaba de una ventana, fue bajado. A centímetros permanece en altura una bandera: Justicia por Sandra y Rubén.

Entrevistas y cobertura en Desalambrar Tv:

Ese grupo de personas que defienden la escuela pública caminaron hasta las oficinas de Consejo Escolar. Su Presidenta, Josefina Díaz Ciarlo, recibió la exigencia. La Secundaria 39 está en el registro de «urgente», ¿antes de las tormentas no?

Cuando haya fondos, se llame a licitación y se adjudique el cambio de techo o un sobre techo (todo un proceso que madres y padres seguirán de forma presencial), la Secundaria 39 alcanzará la normalidad