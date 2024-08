Secundaria 80 pide ayuda al Consejo Escolar para ser una escuela digna

La modernidad aporta el instrumento que evita demoras inútiles y optimiza el tiempo. No se trata de la venta de un producto sino del revolucionario modelo que impuso el eficiente Consejo Escolar, con el invaluable apoyo de la Jefatura Distrital. Es una orden que ya cumplen las /os directivos de subir a un formulario – que está en alguna nube – las consecuencias de hechos vandálicos, que derivan en la discontinuidad pedagógica (no es la única causa que impide clases normales). No hay que ir hasta el pasaje Sandra y Rubén a llevar el acta que tendrá firma oficial de RECIBIDO, ahora hay que apretar Enter desde la compu y listo.

Para no ser selectivos, es de amplitud política ofrecer la misma y excelente oportunidad a situaciones que son encuadradas en VANDALISMO.

Vale citar un ejemplo, de muestra que no es exclusiva ni excepcional. En el día de la fecha la máxima autoridad de la Secundaria N° 80 (La Reja) envía nota a QUIEN CORRESPONDA y hace un pedido que desnuda la realidad o viste de cuerpo entero el modo en que se intenta enseñar:

Solicitud de Insumos

Fecha: 21 de agosto de 2024

Destinatario:

A quien corresponda

Asunto:

Solicitud de insumos para la E.E.S 80

Insumos solicitados:

Pintura: para mantenimiento y renovación de las instalaciones. Artículos de limpieza: para garantizar la higiene y limpieza de las dependencias. Resma de papel: para uso administrativo y académico. Empresa encargada de alarma: para instalar y mantener el sistema de seguridad. Inspector para infraestructura: para evaluar y optimizar el aprovechamiento de espacio, especialmente para la creación de una cocina y quiosco. Caños para colocar cortinas: para las aulas. Ventiladores: para todas las dependencias, para mejorar la ventilación y confort.

Justificación: Estos insumos son necesarios para mantener y mejorar las instalaciones, garantizar la seguridad y comodidad de los estudiantes y personal, y optimizar el uso del espacio disponible.

Agradecimiento: Agradecemos su atención a esta solicitud. Quedamos a la espera de su respuesta.