«Si en 1800 corrimos a los ingleses como hoy no podemos sacar a un payaso como Milei»

Machi Cabrera piensa y declara sentimientos políticos que corren por sus venas. Como dirigente territorial, de base, entona las máximas peronistas porque los /as dirigentes /as ponen la cabeza en otro lado. Líder de Frente Argentino Revolucionario (FAR) Moreno supo expresar en este medio: «La última vez que estuve dije ojalá que sea un bueno un loco y no un loco malo (por Milei) salió a ser un loco malo. De ese hombre no se puede esperar nada, yo le digo enano, le digo la buena palabra. Este enano y la vieja borracha que manda a cagar a palos de los jubilados, esto no puede ser. NO entiendo al argentino, qué es lo que está esperando para salir a la calle y hacer lo mismo que hicimos con De la Rúa«.



Cuestiona a los gordos de la CGT, a los diputados y senadores que mercantilizan sus principios. Ahora presenta otra visión sobre la política local porque asegura que «Mariel y Axel están haciendo mucho por Moreno». Admite que obtiene ayuda alimentaria para la organización, pero nada de productos frescos como pollo o carne, tal vez llegue esa bendición en Navidad.



Machi retoma el sueño de «derrocar al Presidente de la Nación» y apela a una fórmula, Axel – Cristina. Corre diciembre y todo está guardado en la memoria.



Cabrera recuerda que este año «se convocaron bajo el puente de Autopista» pero había más milicos enviados a sacar fotos que militantes dispuestos a denunciar el hambre, porque el miedo no es una película.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: