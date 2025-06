«Si la cuestión es solo la centralidad de Cristina estamos ante un error porque hay causas mas profundas»

El pueblo o en el subsuelo de éste, donde las redes no operan, hay algo que posee oxígeno, palpita, resiste, construye. Aquí no hay magia es solo leer un ciclo, en la palabra de un pensador contemporáneo, «la única oportunidad es ahora, no habrá otra en cien años».



Julián Cigna, que ingresó en 2021 con el frente Juntos por el Cambio y en 2024 se conformó en unibloque Del Pueblo. Conserva la autonomía y hace uso de la palabra. Su pensamiento fluye y analiza el discurso de Cristina cuando se conoce el fallo de la Corte Suprema: «Siento que es un discurso reivindicatorio de un pasado, que que puede ser mejor si se quiere que todo lo posterior y creo que es uno de los valores que tiene como propuesta política pero no alcanza para generar un nuevo entusiasmo en la sociedad, en el pueblo y poder construir una mayoría».



En un segundo momento, Cigna es más claro en su planteo de construcción popular, mayoritaria: «Se puede reivindicar una persona pero acá lo que hay que hacer es reivindicar las causas que están en paralelo conduciéndose, generándose, quiero decir el Garrahan, los estudiantes universitarios, salen a la calle distintos colectivos y se empiezan a reconocer en una identidad común. Algunos saldrán por la libertad de Cristina y su inocencia, pero hay algo más grande que hay que construir y no meterse en esas cosas que van a terminar siendo minucias en función de lo que está pasando, con un gobierno que nos aprieta a discutir los temas centrales, verdaderos y profundos de la Argentina porque el modelo de Milei es insustantable porque no hay paz ni justicia. Marechal decía, «dame un punto de encuentro y te doy una patria«. El encuentro es darnos cuenta de lo que está pasando».

Cigna no desconoce la pelea por el poder, la centralidad que tiene Cristina y el juego electoral que resulta principal más que secundario. Juan Grabois, ex precandidato a Presidente de la Nación, esbozó la propuesta de abstenerse en las elecciones.



«Hay gente que está poniendo la centralidad en Cristina que, si bien es una figura súper importante, definió la política de los últimos 20 años, pero si esa es la cuestión es un error enorme. La centralidad de Cristina tiene que ser uno de los tantos colectivos que integren una confluencia luego. La cuestión de que haya abstención, a mí me parece una pavada. Mientras los elementos institucionales estén dados hay que utilizarlos para el movimiento que se viene, que está surgiendo, que que apuntalarlo, apoyarlo, jugando ahí», expresó Julián Cigna.



