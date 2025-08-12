«Si lees esto, es porque me mataron»

El corresponsal de Al Jazeera dejó una carta póstuma que denuncia el silencio internacional frente a una nueva masacre cometida por el ejército israelí en el devastado territorio palestino. Mientras Israel lo acusa de pertenecer a Hamas, la cadena catarí y colegas internacionales reafirman que cumplía tareas periodísticas. El domingo las bombas fueron al blanca: la carpa de prensa. El daño humano: cinco periodistas muertos.



Al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza, había escrito una carta en la que anticipaba su posible asesinato. “Si estas palabras te llegan, sabe que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”, comienza el texto, que circuló en redes sociales tras confirmarse su muerte.



Carta póstuma de Anas al-Sharif



«Esta es mi voluntad y mi mensaje final. Si estas palabras te llegan, sabe que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Primero, que la paz sea contigo y la misericordia y bendiciones de Alá.



Alá sabe que di todo mi esfuerzo y toda mi fuerza para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y calles del campo de refugiados de Jabalia. Mi esperanza era que Alá prolongara mi vida para poder regresar con mi familia y seres queridos a nuestra ciudad original de Asqalan ocupada (Al-Majdal). Pero la voluntad de Alá fue primero, y su decreto es final.



He vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá sea testigo contra aquellos que permanecieron en silencio, aquellos que aceptaron nuestro asesinato, aquellos que asfixiaron nuestro aliento, y cuyos corazones no se conmovieron por los restos esparcidos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de un año y medio.”