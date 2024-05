«Si no comprendemos lo que hay que hacer el peronismo tenderá a su desaparición como sector político»

Milei habló del Señor Tabaco y en la Cámara de Diputados se trabajó para cuidar los intereses especiales, y aún queda el debate en la Cámara Alta. La vara demuestra que azota abajo, con preferencia en algunas estructuras de izquierda y ciertos movimientos sociales, apuntados por el gobierno y la justicia. Allí cualquier irregularidad potencial justifica el desmantelamiento de los tejidos que permiten conformar diques que no llegan a contener el hambre.

Antonio Castillo, líder de OLP Moreno (Organizaciones Libres del Pueblo) sostiene que el ataque de Milei «no sorprende porque es parte de una estrategia global, atacar todo aquello que signifique organización popular».

Sobre el actuar frente al modelo, el dirigente afirma que «la resistencia y organización siempre se tiene que tejer desde abajo, y a diferencia de otros tiempos la militancia no tiene que esperar que le bajen línea sino subir línea, de abajo para arriba para que los dirigentes estén más al tanto de la realidad que palpamos todos los días en los barrios».

En el análisis, Castillo sostuvo que hay «una geopolítica que impone las condiciones, gobierne quien gobierne», haciendo foco en que «los gobiernos de Cristina transformaron muchas cosas de forma pero no de fondo. Hay un cambio de paradigmas, yo digo que hay que sostener el trabajo militante, el cara a cara con la gente, pero eso solo ya no alcanza. La alternativa superadora no es de un grupito de iluminados sino desde una participación real, no solo la clase política sino también las estructuras de trabajadores, pymes, industriales. Lo más fácil es crear un candidato para que gane la elección y eso no garantiza ningún cambio. Si no se comprende lo que debemos hacer, el movimiento nacional y popular que hizo una revolución en democracia, hablo del peronismo, va a tender a su desaparición como sector político«.

