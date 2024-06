«Si solo piensan a Moreno como ciudad dormitorio no pueden celebrar estos convenios»

La sesión extraordinaria y el advenimiento, acuerdo entre el propietario de dos parcelas y la Municipalidad de Moreno, compradora de las mismas: el Estado evitó que la tierra llegue a una subasta, invierte más de 1.100.000 dólares en clave de agrandar el plan industrial y desarrollo.

La concejala de La Cámpora, Marisol Gallardo, apeló a la auto referencia, para defender el proyecto, en particular por esa afirmación constante sobre el aumento de parques industriales y generación de puestos de trabajo: «Es claro el contexto en el que estamos viviendo, el industricidio y demás temas que venimos denunciando en cada sesión, más a días que sea tratada en el Senado de la Nación la Ley Bases. Este proyecto está fomentando y siguiendo con la capacidad que está demostrando la gestión actual de trabajo e inversión en Moreno. Es difícil siempre pensar a Moreno como una ciudad dormitorio y no festejar y ver estos convenios, donde siempre lo que movilizó a la gente de Cuartel V es ir en el 23, de la que fui usuaria mucho tiempo y solo tener la oportunidad de trabajar en una casa particular en un country, y hoy tenemos la posibilidad que muchos trabajadores /as puedan ir en el 23 y elegir otro tipo de trabajo gracias a la inversión de muchas industrias y empresas. Después hay contradicciones que tienen que ver con el contexto, una persona que juró por un empresario como Mauricio Macri hoy le faltan las sandalias y de repente es Grabois (sic) me parece algo contradictorio a su ideología política».