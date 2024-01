Sustraen los hierros de una mega obra paralizada

Los /as vecinas llaman al 911 alertando que está en marcha el robo de hierros de una obra inconclusa. Aún queda en los oídos de quienes agradecen los avances «históricos» la seguridad discursiva de los «hombres del Norte» que negaron la parálisis del saneamientos del Arroyo Los Perros con un dibujo tan propio de la impostura que garpa: «hay tantas obras en Moreno que una empresa se fue para un lado y otra vendrá a continuar con el saneamiento«.

Desde el puente de Venezuela y Marcos del Bueno se registra la misma imagen que tomamos en septiembre del año pasado: no hay máquinas ni operarios. El primer tramo del importante saneamiento hidráulico se detuvo a mediados de 2023.

El dato del nuevo año conecta con realidades multisectoriales que la dirigencia local está elaborando en sintonía fina: frenar el modelo mileísta.

Para proteger lo conquistado, aún sin saber por qué causas y razones la gran obra de Los Perros se paralizó en 2023, los /as habitantes que observan la obra sin terminar NO QUIEREN y PIDEN AL GOBIERNO DE LA CAPITANA que EVITE que personas no identificadas SUSTRAIGAN los hierros del gran encofrado sin carga.

Ese esqueleto puede ser desmantelado… pero el cuerpo de la obra sigue intacto en ese punto del barrio La Perlita.