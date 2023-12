Tasazo aprobado por Les soldades de Mariel

El instante, momento, horas de una jornada que es la más importante del año legislativo, trascendente por el cambio nacional y la reconfiguración del poder. Impuestos trajeados de tributos o tasas convertidas en jarrones. Las ausencias de ayer deberían ser explicadas por los /as protagonistas, Patricia Rosemberg, Juan Cíccolo (Pueblo Libre – Frente de Todos), Florencia Asseff y Demian Naya (Juntos por el Cambio) y Julián Cigna como flamante unibloque Del Pueblo.

La Fiscal, Tributaria y Tarifaria es el instrumental del gobierno que tendrá impacto en el bolsillo agujereado del ciudadano /o que recibirá el nuevo año con un 65 por ciento de aumento para llegar a marzo con el 100 por ciento, la mitad del tasazo proyectado en 2024.

Ese éxito tiene una garantía: el papel de la empresa concesionaria EDENOR, gran agente de recaudación que carga en su boleta de luz el impuesto municipal.

El actual oficialismo “marielista” emprende la defensa como siempre lo hicieron las estructuras legislativas cuando el Jefe comunal enviaba el paquete. El de 2024 abreva en la inequidad contributiva porque la carga es homogénea o igual para todos /as, pudiendo pagar o no, recibiendo o no una contraprestación de servicios.

La oposición actual, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, también repiten los roles lógicos e históricos, acentuados por el mínimo NO tiempo ofrecido por la gestión para analizar un proyecto central. Las /os que ingresaron al recinto a exponer el ajuste, tasazo o como quiere llamárselo al plan oficial, dejaron el testimonio en un espacio bendecido como la Casa de la Democracia sin debate.

Lucas Franco, miembro informante del oficialismo, planteó un dato real que adelantó el Presidente de la Nación electo: congelamiento de la obra pública (nacional). El concejal subrayó que «al existir autonomía lograda por la gestión se pueda sostener la obra pública, permitiendo mitigar el impacto del congelamiento anticipado por Javier Milei». Seguidamente habló de otro tópico comprobable: «El contexto de gran incertidumbre, el no conocer el rumbo de la economía por parte del hombre que anunció el cierre del Banco Central, el lío de las Leliqs y poniendo al frente del Ministerio de Economía a uno de los autores de eso (NdR: fueron creadas en enero de 2018, presidencia de Mauricio Macri), viajando a Estados Unidos a buscar más endeudamiento, eso va a impactar abrumadoramente en las economías regionales y locales. Por este marco es que se planificó un esquema progresivo de aumento de nuestras tasas municipales que van atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Digo que es progresivo porque más de la mitad de la población argentina le dio el voto de confianza al Presidente electo que prometió eliminar la inflación, entonces si se elimina la inflación no habrá aumentos de tasas. Por eso digo que esta es una medida progresiva y de expectativa para compartir con nuestra comunidad. No hay un planteo de un aumentazo, tasazo o impuestazo, ligamos nuestras tasas a la variación de la inflación«.

La otra gran figura del oficialismo, Emmanuel Fernández, defendió los instrumentos económicos y la proyección 2024: «Hay una gran incertidumbre en el país porque el próximo Presidente no nos ha dado a conocer el plan económico pero leyendo algunos periódicos nacionales como La Nación y Clarín, se está hablando de sinceramiento de precios, de estanflación que es un término que no conocía y que ayer investigué, que es un congelamiento de la inflación (sic) por lo tanto la promesa del nuevo Presidente no se va a cumplir; habrá congelamiento de obras públicas. En el marco de las inclemencias económicas se estudiaron variables para la presente ordenanza para poder garantizar una gestión eficiente, transparente y cercana a las necesidades de nuestros vecinos, también tiene que ver con la rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones, garantizar el cobro de la tasa y dar en nuestro Municipio la garantía de seguir cumpliendo con los servicios esenciales. Quiero destacar que desde el año 2019 cuando asumió nuestra Intendenta se aumentaron fuertemente los servicios, cumpliendo con los objetivos básicos que pedía nuestro pueblo, en obras públicas y también en el programa de la basura (recolección de residuos). Debido a ello es que se adecúa un modelo de tasas tomando como indicador el IPC (INDEC) y actualizando las mismas cada tres meses. Si tenemos un desfinanciamiento, si no tenemos los programas de coparticipación será muy difícil gobernar en este país y por supuesto un Municipio como el de Moreno».