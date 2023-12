Tasazo municipal: «El oficialismo no entendió que la sociedad pidió que el ajuste lo haga la política»

La concejala Gisele Agostinelli, JxC, responde a las consideraciones políticas que en el recinto dejaron los miembros informantes de Unión por la Patria, el gradualismo tributario y acompañar la suba si crece la inflación.

La legisladora arremetió con todo para contraponer argumentos y ratificar su rechazo al ajuste que planificó el gobierno para 2024: «Como siempre para el kirchnerismo, la culpa es del otro, hacen tremendos aumentos y construyen un relato alrededor, como acabamos de escucharlo, hablan del artículo 15, como se calcula la proyección de aumentos. El ajuste dicen que va a estar en relación a la inflación, ajuste del 35% porque ya aplicaron un 25 por ciento. Somos unos convencidos que la realidad mata al relato, pero ahora tenemos el gusto de verlo, tenemos el gusto de ver como el oficialismo ante

la falta de un gobierno nacional, que lo único que supo ser es darle a la maquinita, aparece la

tan innombrable inflación. Ahora sí existe, ahora trimestralmente las tasas las ajustarán en

relación al Índice de Precios del Consumidor, pero sin antes ajustar un poquito más, porque

como dijo el concejal dentro de la Tarifaria, Tributaria y Fiscal nos encontramos con un casi 69%

de inflación para arrancar en enero, Y para cuando tomen el ajuste que menciona el concejal del artículo 15 (Fiscal) van a tomar también la inflación de diciembre. Aunque les duela escucharlo, lo que están haciendo es un ajuste. Podemos preguntarles a los trabajadores municipales o en la paritaria, si piensan incorporar esta cláusula para que los aumentos de los trabajadores municipales estén relacionados a la

inflación. Dudo que lo hagan porque hasta acá vienen haciendo oídos sordos ante la demanda

de los trabajadores, los trabajadores siguen perdiendo en relación a la inflación. Está claro que no entendieron lo que la sociedad votó en las últimas elecciones, está claro que no entendieron que la sociedad no quiere un ajuste sobre ellos sino que quieren que la política haga el ajuste, que reduzcan los números. Y me es poderosamente llamativo cuando escucho hablar al concejal que el camino que tomará el nuevo Presidente es incierto pero deciden votar un Presupuesto dibujado»: