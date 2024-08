Tasazo municipal: más del 200 por ciento en ocho meses

El 30 de noviembre del año pasado quedó aprobado por la mayoría oficialista en el HCD, un TASAZO histórico, sin precedentes. Escribimos que el aumento superaría el 200 por ciento anual, perfilando el índice inflacionario del gobierno de Milei que aún no había asumido la Presidencia.

Año 2024: Mariel proyecta un aumento superior al 200 por ciento en tasas municipales Quedó reglamentado el instrumento legal (Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria), que tiene que cumplirse. No olvidar que el gobierno a través de sus voceros y miembros informantes legislativos, lanzaron un porcentaje: 30 por ciento de aumento para el primer trimestre del año antes de aplicarse el ajuste trimestral por inflación (IPC).

Tasazo municipal o impuesto inflacionario confirmado Para ahondar en la precisión, el equipo que conduce la Licenciada Mariela Bien, proyectó un 35 por ciento para el primer trimestre. Luego la fórmula quedó escrita y votada con los índices correctores.



Esa foto presenta un símbolo que debemos atribuir a un error de tipeo que nadie observó en el recinto. El IPC de mes a mes no es acumulativo sino que ¿se MULTIPLICA?

La mayor erogación que tiene el Municipio es el GASTO en PERSONAL, con paritarias que no le ganan ni empatan a la inflación de Milei, que por ajuste y recesión es menor a lo proyectado. En el primer semestre el IPC marcó un acumulado del 79,8 por ciento. Los salarios municipales tienen una recomposición hasta julio del 76,42 por ciento.

Por las boletas municipales emitidas y descuentos que retiene EDENOR en sus facturas, el incremento en la Tasa por Servicios Generales al mes de agosto superó con amplitud el 200 por ciento, acercándose al 300 por ciento.

FRANCISCO ÁLVAREZ / Tasa por Servicios Generales

Diciembre: $12.000 / Agosto: $42.000: aumento del 278 por ciento

MORENO CENTRO / Tasa por Servicios Generales

Diciembre: $1.219 / Agosto: $4.723: aumento del 238 por ciento

PASO DEL REY / Tasa por Servicios Generales

Diciembre: $2.195 / Agosto: $7.124: aumento del 238 por ciento.

LA PERLITA MORENO NORTE / Tasa por Servicios Generales

Diciembre: $7.700 / Agosto: $25.700: aumento del 235 por ciento.

La política de recaudación municipal supera con holgura la marcha de los ingresos y de los demás precios de la economía, una indexación histórica volando al 300 por ciento.

La inflación medida por el INDEC al mes de junio llegó al 79,8 por ciento. De nuevo ¿qué contiene la fórmula municipal de ajuste trimestral?

Con una economía social golpeada, con índices de pobreza arriba del 50 por ciento, ¿cuál será el verdadero índice de cobrabilidad de las tasas?

Es materia de trabajo, si así lo consideran los /as señores /as concejales /as, indagar qué índices aplicó el Departamento Ejecutivo, sobre qué bases lo hizo y si el modelo de recaudación vigente es legal.

Las boletas que utilizamos para esta nota son las mismas que cada año resultan fuente periodística para registrar el aumento de las Tasas Municipales.