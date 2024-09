Técnica N° 3, los lápices siguen escribiendo

Intervenciones artísticas problematizan la naturalización y/o sometimiento oficial. La estructura jerárquica, aceptada y moldeada por el gobierno provincial, impone la inclusión educativa desconociendo obligaciones y derechos que tiene el Estado bonaerense. NO es normal que las clases continúen en aulas sin condiciones, baños indignos, paredes y techos parchados.



Los /as adultos /as garantizan el cumplimiento de las ordenes que imparten las «comisarias educativas», más conocidas como «inspectoras». Será que los /as adultos /as desestiman el efecto nocivo que produce en alumnos /as estar escuelas inhabitables, salvo que quienes gobiernan consideren que «de eso se alimenta la épica».



Pero suele ocurrir que los /as pibes /as, los /as estudiantes, rechazan el modelo y escriben mensajes que atraviesan las paredes que no contienen. La Escuela Técnica N° 3, barrio La Fortuna, posee una cartelera que se volvió película. En los créditos de autores /as que son protagonistas todos /as es posible lee, tal vez para que alguien escuche:

1- Somos Técnica y las paredes se caen a pedazos

2- Somos Técnica y nos intoxican con agua y comida en mal estado

3- Somos Técnica y no tenemos pizarrones sanos

4- Somos Técnica y no tenemos espacio o talleres para trabajar

5- Somos Técnica, no tenemos estufas, no tenemos ventiladores

6- Somos Técnica de Informática y tenemos computadoras en mal estado

7- Somos Técnica y no tenemos Internet

8- Somos Técnica y no tenemos botiquín de primeros auxilios

9- Somos Técnica y nos faltan artículos de limpieza

10- Somos Técnica y venimos a defender nuestros derechos

Con los pibes NO. A ellos /as que quieren estudiar en una ESCUELA… gracias por no aceptar la pedagogía de la opresión.

PDTA: seguramente los reclamos habrán llegado al Consejo Escolar en un drive.