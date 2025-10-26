Primera tendencia en Moreno: ganó Fuerza Patria pero mejoró La Libertad Avanza

ELECCIONES 2025 –
Mesas testigos y fuentes que proveen las actas de escrutinio. Primer dato saliente, casi lógico: la polarización absorbe todo lo que va en el centro y por afuera de un extremo, por lo menos. Existe un espejo donde mirar números definitivos. El pasado 7 de septiembre, elección bonaerense, Fuerza Patria obtuvo casi el 55 por ciento de los votos y La Libertad Avanza cruzó apenas el umbral del 30 por ciento:
A más de una hora y media de finalizada la elección nacional, en Moreno aparece una tendencia que ratifica la victoria de Fuerza Patria pero moviéndose entre el 48 y 49 por ciento de los sufragios.
La segunda fuerza, La Libertad Avanza que representa el modelo de Javier Milei y en el distrito está liderada por Ramón Vera Chávez, mejora lo obtenido en septiembre ubicándose entre el 33 y 34 por ciento de los votos.
Primera noticia en desarrollo
