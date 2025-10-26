Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 26 de octubre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Primera tendencia en Moreno: ganó Fuerza Patria pero mejoró La Libertad Avanza

domingo, 26 de octubre de 2025 2 min de lectura

ELECCIONES 2025 –

Mesas testigos y fuentes que proveen las actas de escrutinio. Primer dato saliente, casi lógico: la polarización absorbe todo lo que va en el centro y por afuera de un extremo, por lo menos. Existe un espejo donde mirar números definitivos. El pasado 7 de septiembre, elección bonaerense, Fuerza Patria obtuvo casi el 55 por ciento de los votos y La Libertad Avanza cruzó apenas el umbral del 30 por ciento:


A más de una hora y media de finalizada la elección nacional, en Moreno aparece una tendencia que ratifica la victoria de Fuerza Patria pero moviéndose entre el 48 y 49 por ciento de los sufragios.

La segunda fuerza, La Libertad Avanza que representa el modelo de Javier Milei y en el distrito está liderada por Ramón Vera Chávez, mejora lo obtenido en septiembre ubicándose entre el 33 y 34 por ciento de los votos.

Primera noticia en desarrollo

MÁS HISTORIAS

Más de 12 millones de personas no fueron a votar

«Esta elección lleva a definir si somos colonia o vamos a luchar por la patria»

“Con esperanza y amor por nuestra Patria”

Te pueden interesar

«La elección plesbicita la gestión del actual gobierno, por eso hay que votar a conciencia»

«Estamos votando en la Argentina qué es lo que va a pasar en nuestro país»

«Este día puede marcar un antes y un después, ojalá que sea para el bien de la República»

Santilli y el objetivo de reducir distancias