«Tenemos aspiraciones de conducir el distrito, nos preparamos para eso, hay que poner fin a la tercerización del Estado»

El Dr. Martín Osorio, concejal mandato cumplido, inició su vida militante junto a Néstor y Cristina. Comprende la política y el poder, el juego cargado de «permitidos» y no duda en expresar que con Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro, comienza otra etapa en la que no se pide permiso para armar. Más directo: quieren conquistar el poder, ser gobierno nacional, provincial y municipal en 2027.



La nota inicia ayer lunes justo en el momento en que Cristina Fernández anuncia por X que desiste del proyecto de elecciones concurrentes en la Provincia de Buenos Aires. Acá, además del gesto, hay que informar que el cristinismo evaluó que «no estaban las manos para voltear el decreto de Kicillof» que fijó fecha, 7 de septiembre, para los comicios en Buenos Aires. Otro aspecto no menor es el magro resultado que obtuvo el peronismo en Santa Fe el pasado domingo.



«La candidatura de Axel viene del pueblo», expone Osorio al comentar el inicio de la campaña de Kicillof cuando aspiraba a la gobernación, en modo Clío sin aparato, sin olvidar por supuesto que era apoyado por Cristina. Siguiendo esa ruta, el ex legislador local destaca que «Axel le ganó a Milei en las tres oportunidades que hubo elecciones en 2023, por lo tanto estima y cree que tiene una representación popular propia».



La entrevista recorre el gran pasaje de la interna y asume Martín Osorio, Movimiento Derecho al Futuro, con la conducción de Walter Correa, que hay que dar también una disputa en el plano local. Este espacio en franca consolidación no desconoce la «centralidad de Mariel Fernández» (sería un gravísimo error no admitir hechos) pero resulta de alto interés visualizar que la elección del 7 de septiembre permitirá discutir el modelo de La Capitana, es decir, ofrecer análisis serios y propuestas superadoras a la hegemonía que supo construir Mariel.



En ese plano de trascendencia, Osorio refiere a un elemento constitutivo de la administración local que bien se llama «tercerización» que puede dialogar con «cartelización» o con «privatización», más popular que moderna».



Pone énfasis en que «hay que poner fin a la tercerización del Estado» que significa cuestionar el «corazón del modelo local» puesto en cooperativas que tienen vínculo con el Movimiento Evita y la UTEP, aunque el cuestionamiento del ex concejal está puesto en «los trabajos municipales que no deberían estar tercerizados» lo que se traduciría en recursos para dar respuestas en DOS materias que reciben más rechazos que aprobaciones: reconocimiento y respeto por los /as trabajadores /as municipales; seguridad pública en los barrios del distrito.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: