Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 17 de agosto de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

“Tenemos derecho a la belleza, a nuestra identidad cultural, a recrear nuestra historia»

domingo, 17 de agosto de 2025 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –

La intendenta Mariel Fernández, inauguró la Casa de las Culturas en el barrio Las Catonas, un edificio histórico que estuvo abandonado por más de 10 años y que fue recuperado y refaccionado con financiamiento provincial.


Durante la inauguración la jefa comunal señaló que: “Tenemos derecho a la belleza, a nuestra identidad cultural, a recrear nuestra historia y a habitar lugares bellos y gratuitos. Esta es la Casa de las Culturas, la casa de esta comunidad de Catonas, para que la disfruten y cuidemos de nuestros jóvenes, infancias, abuelos y abuelas” y agregó: “La identidad cultural para nosotros es importante”.




En el renovado espacio, ubicado en Chuquisaca, entre Tte. Origone y J. Newbery, funcionarán la Delegación de Trujui, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), el Punto Joven con actividades deportivas para las juventudes, la Casa de Justicia y se brindarán diversos talleres culturales.


Estuvieron presentes, autoridades municipales, representantes de instituciones locales y vecinos y vecinas que celebraron la recuperación de un edificio emblemático para la identidad cultural de Catonas.

MÁS HISTORIAS

Mariel no será candidata en octubre

Con el sueldo que paga Kicillof los docentes no llegamos a fin de mes

«En lugar de gastar 4 millones de pesos en desayuno porque no compran 10 cámaras de seguridad»

Te pueden interesar

Fentanilo contaminado: veneno directo, bacterias letales

Randazzo No: la UCR deja el frente Provincias Unidas

Milei: «Cuatro décadas de populismo han convertido a la Provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional»

«Nos enorgullece que sean las y los trabajadores quienes forman a nuestros compañeros en nuestros sindicatos»