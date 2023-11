Mucho antes de la derrota nacional de Unión por la Patria Ismael Castro, conductor de la Agrupación 1945, expuso una urgente revisión de las estrategias y sus conductores /as. Lo sucedido el domingo 19 de noviembre con la aplastante victoria de Javier Milei, más que acentuar los conceptos impone un camino obligatorio de transitar. Hay semejanzas y diferencias perceptibles respecto a la derrota del kirchnerismo en el año 2015, pero Castro remarca un dato inocultable: de las últimas seis elecciones, entre legislativas y ejecutivas, el peronismo perdió cinco (5).

«Muchos entendíamos que esto podía ocurrir, no era algo totalmente inesperado, había razones para llegar a esta situación. Los 24 puntos que había sacado Bullrich dejaban entrever que iban a ir a parar a Milei porque coincidían en la propuesta visceral en contra del actual gobierno, porque no había manera de despegar a Sergio Massa del actual gobierno, asumiendo casi el rol de Presidente, y aún teniendo enfrente a un desquiciado y psiquiátrico», sentencia Castro y agrega que «el Frente de Todos no supo salir de la trampa que dejó Macri ya que no hubo valentía y coraje, se planteó volver mejores cuando lo que había que hacer era volver al peronismo. Ahora estamos ante esta situación difícil, compleja, y la legitimidad de la resistencia se obtendrá en la medida que Milei cumpla con lo que dice que hará. «Tenemos dos misiones, una es resistir el proyecto de Milei, la segunda es organizar un peronismo que no sea vacío y sin conducción», un mensaje directo a La Cámpora, a Máximo Kirchner:

Entrevista completa en Desalambrar Tv: