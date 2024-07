Modo directo, sin obligación de conocer toda la historia que encierra el sistema de recolección de la basura domiciliaria, la concejala Daiana Durán toma nota de las manifestaciones de Unión por la Patria y responde con preguntas que dosifican su rechazo opositor.

Pliego de la basura, el bloque de La Libertad Avanza con voto cantado dice que NO, acompañado por un cartel en cada atril pidiendo que el Municipio devuelva las tierras de la ESPUNM.

Durán comunica a la presidenta del marielismo: «Primero le respondo a la concejal Aguilera quien dijo que el Municipio debió hacerse cargo de la obra de la calle Moctezuma, quiero avisarle que desde Nación se exige que esté la plata o la obra, pero acá no estaba ninguna de la dos, por lo tanto, a confesión de partes, relevo de pruebas. Nosotros no le decimos que No a los vecinos de Moreno, solo estamos solicitando rever ciertos puntos, como que el Municipio tengo que proveer el sistema de geo localización de los vehículos, el combustible. Tenemos los recursos y pretenden tercerizar la mano de obra de la recolección de la basura».

Intervención legislativa: