Damián Contreras, líder del Frente Renovador local, ex funcionario nacional, expresó las razones que construyeron el primer paro al gobierno nacional de Javier Milei. En primer lugar se refirió a las mentiras del actual Presidente que en campaña «prometió no aumentar impuestos, no subir el valor del transporte público y combatir a la casta». El impacto económico del modelo libertario pulveriza el salario de trabajadores formales, hunde aún más en la informalidad a los que subsisten y aumenta todas las variables de pobreza e indigencia.

«El rol y la tarea de los movimientos sociales y partidos políticos es organizar cada uno de sus espacios y presionar en el sentido democrático para que se pueda discutir las políticas de Estado. El actual gobierno tuvo un tiempo, no solo el de campaña, pero ahora quedan expuestas las mentiras porque este gobierno dijo que no se iba a aumentar el transporte y habrá más aumentos, habló que solo iba a ajustar a la casta y mintió; es un gobierno cuyo Ministro de Economía (Caputo) nos endeudó en cien años. Tenemos que pelear democráticamente para que este modelo no se imponga porque es para unos pocos», afirmó Damián Contreras que analiza los puntos estructurales, macro, y conecta el efecto en los barrios: «Hoy marchamos junto a vecinos /as, personas que no pueden adquirir lo mínimo, vecinos que tienen emprendimientos para trabajar y vivir y hoy no pueden adquirir sus insumos y tampoco podrían vender al precio que correspondería. Es el alimento que falta, es el trabajo que se pierde, se va perdiendo la cadena de valor. El carnicero del barrio ya no vende, y eso se replica en todas las actividades barriales. Es necesario esclarece de qué tratan las políticas del gobierno nacional y dar la pelea, explicarles a los vecinos /as que creyeron que el modelo libertario era la solución, que creyeron en la dolarización, bueno decirles que fueron engañados en su buena fe porque las políticas que se propone Milei van a hipotecar su futuro»