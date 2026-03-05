Transporte: el gobierno de Kicillof garantizó la continuidad laboral de 299 trabajadores



En la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia se suscribió un acuerdo por el cual 299 trabajadores que cumplían funciones en la empresa de transporte público que gerenciaba 9 líneas de colectivos en Florencio Varela fueron incorporados a las nuevas firmas concesionarias. En el traspaso se garantizó el respeto por los salarios, antigüedades y categorías de todos los trabajadores, así como los fueros y derechos de los delegados.



Luego de la decisión del gobierno municipal de Florencio Varela de dictar la caducidad de la concesión del servicio público de transporte de pasajeros que dependía de una sola firma, se definió el traspaso de la concesión a otras tres empresas que ya operaban en el distrito.



En la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense se reunieron el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Rodríguez Reveles, y el intendente de Florencio Varela Andrés Watson, quien destacó el trabajo articulado con el gobernador Axel Kicillof y con los ministros bonaerenses Walter Correa y Martín Marinucci para garantizar el servicio y preservar los puestos de trabajo. También participaron el secretario general de Gestión Pública de Florencio Varela, Cristian Rodríguez; el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Luis Duperre; y representantes de las empresas concesionarias.



En ese marco, el personal que dependía de la concesionaria caducada fue incorporado con el acuerdo de las nuevas concesionarias: 117 trabajadores por Microómnibus La Colorada; 58 por Microómnibus Primera Junta y 124 por empresa San Vicente SAT.



Como respuesta a la solicitud de la organización sindical UTA, las empresas concesionarias se comprometieron a reconocer categoría, antigüedad y salarios bajo convenio colectivo de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. Además, se respetarán los fueros, derechos y garantías de los delegados del personal incorporado por las nuevas concesionarias.