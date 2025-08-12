Tucumán: violenta represión de la Policía en Yerba Buena contra trabajadores estatales

Esta mañana trabajadores municipales de Yerba Buena protestaban cuando fueron reprimidos por la Policía provincial y tres de ellos fueron detenidos. El reclamo ante la intendencia de Pablo Macchiarola (UCR) se había originado por la falta de entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad.



Desde ATE denunciaron que la intervención policial fue ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo.



El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudia el violento accionar represivo de la Policía de la provincia de Tucumán dirigida por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien hirió gravemente a los manifestantes del sindicato en la localidad de Yerba Buena y detuvo a tres trabajadores, incluyendo al Secretario General de la seccional, José Alderete.



“El Gobernador Osvaldo Jaldo acaba de reprimir y detener ilegalmente a manifestantes de ATE en el municipio de Yerba Buena. El Gobierno provincial no sólo respalda las políticas económicas de Milei, sino también replica las prácticas represivas e inconstitucionales de Bullrich. Este accionar nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia y no se pueden permitir en democracia”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.



“No podemos tolerar semejante acto de persecución política a trabajadores que sólo reclamaban por la provisión de indumentaria y elementos de seguridad para poder trabajar en condiciones dignas. Esta es una clara violación al derecho a huelga garantizado por nuestra Constitución Nacional”, agregó el dirigente estatal.



El sindicato informó que durante el operativo policial se efectuaron las detenciones ilegales del Secretario General de la seccional Yerba Buena, José Alderete; el Secretario Administrativo, Beto Lescano y de Víctor Cruz, afiliado y militante de ATE en esa delegación.