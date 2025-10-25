Desalambrar

viernes, 24 de octubre de 2025

Una muestra de arte en el Centenario del Partido de Moreno

Por Oscar "Tito" Passarelli viernes, 24 de octubre de 2025 2 min de lectura

Fue hace 61 años, en el marco de la celebración del centenario del Partido de Moreno, cuando el sábado 24 de octubre de 1964, la ya desaparecida Cooperativa de Urbanización y Pavimentación Paso del Rey (COOPREY) organizó una muestra de arte en la Escuela N° 1. El evento se extendió una semana, hasta el sábado 31 y se integró con obras de los destacados pintores Mario Darío Grandi y Alberto Bruzzone y el escultor Carlos De la Mota. Los tres vecinos de Paso del Rey.


La exhibición de las obras, por su belleza y calidad, sorprendió al público local que de este modo conoció masivamente a los tres artistas.


Mario Grandi obtuvo importantes premios en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Rioja entre tantos otros, realizó numerosas muestras en Argentina y en el extranjero. Residió desde 1953 en la calle Ciudadela 353.


Por su parte, Alberto Bruzzone, en septiembre de 1950 cuando contaba con 43 años, se radicó en Paso del Rey, en Alsina y La Ribera. Ejerció como profesor de dibujo en el desaparecido Instituto Ginés de La Quintana, antecedente del Colegio Mariano Moreno.


Su obra alcanzó gran importancia, sus cuadros forman parte de colecciones privadas y de museos de Argentina y el exterior.


Por último, el escultor y grabador Carlos De la Mota, que vivía en la calle Luján 512 recibió premios en Tucumán, Mar del Plata y Córdoba entre otros. Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y sus obras integran importantes colecciones.

