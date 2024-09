«Unión Liberal no anda con esto del Estado SI o NO, no somos parte del pasado ni oportunistas»

Néstor Bottazzi jamás olvida que trajo a Moreno al hombre que hoy es Presidente de la Nación. Deja muy en claro que él es liberal puro y no anarco capitalista, es decir, cree en obligaciones indelegables del Estado no abolirlo. En este 2024 presenta como novedad que el partido, estructura Unión Liberal está armado para competir en Provincia de Buenos Aires. Si eso es noticia hay que cruzar ideológicamente el acontecimiento partidario del próximo 28 de septiembre donde La Libertad Avanza celebrará que fue reconocida como partido, no requiere alquilar ningún sello.

Bottazzi prevé reuniones con Lilia Lemoine, por supuesto con José Luis Espert, pero no tiene en el radar a Ramón Vera Chávez, actual diputado provincial de LLA, el gran armador de la Primera Sección Electoral.

«Unión Liberal no anda con esto del Estado SI o Estado NO; no somos parte del pasado, no somos oportunistas, somos los que arrancamos con este cambio que se está haciendo. Lo queremos más prolijo y hay algo que dice Javier Milei con el que coincido plenamente, no vamos a mejorar haciendo las mismas cosas que nos hicieron decaer, pero tampoco va a mejorar utilizar a las mismas personas que formaron parte del fracaso argentino» sentencia Bottazzi.

