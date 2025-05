Universidad de Moreno, aporte extraordinario al cuidado de la «casa común»

Lejos de lo abstracto, investigación trascendente, disponible para todos /as.



Identificación y caracterización de potenciales afectaciones ambientales derivadas de la ocurrencia de eventos de orígenes naturales y concatenados. Lineamientos de intervención en el partido de Moreno, es el nombre del extraordinario trabajo de Marina Perla Abruzzini, docente, investigadora de la UNM.



Días atrás nuestro distrito fue afectado por un temporal, cambios climáticos advertidos en el origen de los años ’90.



Escribe como reseña de su investigación la Coordinadora Académica del Programa Territorio, Ambiente y Hábitat – CEDET – UNM: «En la mayoría de los espacios territoriales se presenta un nivel de complejidad que, en muchos casos, suele estar fuertemente determinada por la convergencia en un mismo espacio de fuentes de peligrosidad que se superponen y/o inducen mutuamente, dando lugar a condiciones

concatenadas con consecuencias que adquieren probabilidad de generar daños multidimensionales sobre el ambiente. Los fenómenos naturales pueden convertirse en fuerzas motrices de daños en diversos

contextos y a diferentes elementos que están expuestos a los mismos. La convergencia de factores naturales, sociales y tecnológicos, o cada uno de ellos de modo independiente, pueden constituirse también en fuentes originadoras de este tipo de situaciones».







Hay diagnóstico y propuestas: «El notorio incremento de eventos de origen natural y de origen

antropogénico, con consecuencias catastróficas demanda iniciativas destinadas a caracterizar y/o intervenir de manera integral sobre el espacio territorial. Asimismo, por la forma en que éstos se configuran, se requiere de la consideración particularizada de los diversos elementos del entorno sociocultural e institucional que condicionan el comportamiento ante situaciones de emergencias y/o contingencias y de las capacidades de respuesta ante las mismas. El planteamiento central del presente proyecto de investigación es identificar, en el Partido de Moreno, las actividades que puedan ser

afectados por fenómenos de origen natural, y que, localizadas en áreas de riesgo urbano ambiental, puedan desencadenar fenómenos concatenados de consecuencias mayores; para priorizar las situaciones

que demanden capacidades de respuesta adecuadas para la gestión integral del territorio. Se propone elaborar una base de datos integrada para la representación y priorización de los posibles eventos que configuren condiciones de emergencias y/o contingencias y establecer lineamientos de intervención, bajo enfoque de gestión integral del territorio, a fines de promover la incorporación efectiva y preventiva de la dimensión ambiental en el esquema de toma de decisiones».

Para aquellos /as que deseen entender, evaluar y comprender qué presenta la «casa común» compartimos el trabajo:







La investigadora brindó una nota con un inicio objetivo. Explicar el plan maestro de la UNM y lo que está bajo tierra en el predio que custodia el edificio histórico. Luego desarrolló los alcances de la investigación: «En Moreno hay mucho por hacer, hay mucho por considerar y no hay un único actor relevante en esta dinámica. Por lo menos nosotras, dentro de nuestro centro (CEDET) y dentro de nuestras investigaciones, no es que referimos que siempre es la autoridad de aplicación la que debe planificar, son los actores privados, los actores ciudadanos; las distintas entidades públicas y privadas que operan y se manejan en el propio territorio, es un conjunto que debe cuidar la casa común. Independientemente de quien haya pronunciado la frase y la haya puesto en vigencia, el municipio es nuestra casa, hay que comprenderla para poder intervenirla con el criterio adecuado. Hay que conocer la casa común y por eso aportamos desde este lugar todas las investigaciones que pueden estar en nuestras manos, partiendo desde el territorio de Moreno pero no quedándonos solo acá ya que somos parte de un entramado».

