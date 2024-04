Universidad de Moreno: Milei ataca, el gobierno municipal pretende avanzar

Por la fuerza de la readecuación tarifaria que el gobierno nacional impulsa, la Universidad Nacional de Moreno recibe el mega tarifazo que es acompañado por un desfinanciamiento.

En marzo el importe eléctrico fue de $ 9.986.188, mientras que el próximo 23 de abril, día de la gran marcha y protesta universitaria, la cifra que debe pagar la UNM a EDENOR llega a $13.850.072. De las tres boletas que publicamos, más de 1 millón de pesos ingresa al Tesoro del gobierno de Mariel Fernández.

Si todo el arco político de Unión por la Patria, solo por citar el ejemplo de una fuerza que no es la única, denuncia el ataque a las Universidades públicas, ¿qué impide al gobierno comunal otorgar un subsidio a la UNM por el mismo monto que retiene EDENOR en concepto de contribución municipal? Decreto mediante, velocidad de interpretación política, el Municipio o el oficialismo gobernante, mostraría empatía al mismo tiempo que «trabaja el beneplácito para que el proyecto nacional de tarifa diferencial sea tratado en el Senado».

Puede que algunos /as solo estén enfocados en ser actores del 23 de abril y resulte irrelevante leer y comprender que los fondos para gastos de funcionamiento de la Universidad de Moreno son de 28 millones mensuales, por lo que el peso en este rubro (luz) pasó de representar menos del 7% al 42%. Si bien se ha anunciado y formalizado un incremento del 70% de esta asignación para el mes de abril y otro adicional equivalente para el próximo mes, de mediar un acuerdo, conforme anunciara el gobierno nacional el viernes, esto no se ha materializado, por lo que estos gastos siguen ejecutándose sin financiamiento presupuestario corriente, agravando la situación financiera de la UNIVERSIDAD.

El pasado viernes la Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante se reúne porque la urgencia lo demanda. El fin: mostrar que hay trabajo, debate y análisis en torno al ataque directo que despliega Milei contra las universidades públicas. Existiendo en Moreno desde hace 14 años una casa de altos estudios no es allí el cónclave legislativo sino en la sede de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas.

Primer dato simbólico, político: el lugar elegido, a metros de la institución que está siendo atacada por la política libertaria. ¿Era imposible celebrar el cónclave en la UNM en lugar de la UCIM?

Segunda observación: llamado a la participación abierta para trabajar un proyecto de resolución por la emergencia presupuestaria de las universidades, ¿es innombrable la UNM?

Para los desmemoriados /as no está mal recordar que en el período 2019 -2023, la Municipalidad de Moreno negó los aptos ambientales para que la Universidad Nacional de Moreno desarrolle los proyectos de crecimiento académico que financiaba la gestión de Alberto Fernández. Como punto máximo de la guerra o batalla (antes de Milei) autoridades locales «usurpan el predio destinado a la ESPUNM», hecho político e histórico que se encuentra en proceso judicial abierto.

Se puede suponer, asumiendo una errónea hipótesis, que ni en este momento bisagra, crítico, queda de lado la «batalla» que emprendió el gobierno local contra la UNM (antes de Milei, en la administración de Alberto Fernández). Como la Comisión fue abierta hubo críticas a la supuesta inacción del Rector, Hugo Andrade, y al Centro de Estudiantes que sería funcional a la conducción porque no activa. Toda una curiosidad porque la semana pasada se produjo «una gran asamblea de estudiantes, docentes y no docentes» donde se analizó el ajuste, la crisis, el vaciamiento, el posible cierre y los preparativos a la marcha del 23 de abril, sin olvidar que la UNM es integrante del Consejo Interuniversitario Nacional que «alienta la marcha educativa y cuestiona sin eufemismos el ataque a la educación pública», advirtiendo que el cierre de las universidades no es un relato.

En la sede de la UCIM los /as concejales de UxP escucharon esos planteos vertidos por estudiantes (algunas de las protagonistas integran el Ejecutivo municipal), que incluyó la pregunta de por qué Andrade no presenta un recurso de amparo para intentar congelar el tarifazo eléctrico.

Vale detenerse en la propuesta legislativa (Educación y Derechos y Garantías) que contó también con la presencia de legisladores opositores, Erica Seitler (Frente de Izquierda) y Daniel Chávez (La Libertad Avanza). El aporte para «dar la pelea» contra Milei, es una resolución que «acompaña el proyecto de ley de tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales» que «no podrá ser mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tarifa plena correspondiente al segmento en que sean categorizadas por el nivel de consumo de los servicios de gas y energía eléctrica», iniciativa del senador Martín Soria.

Referido a la «contribución municipal» que retiene EDENOR a favor del Municipio, el gobierno comunal a través de su mayoría legislativa, insta a que la Secretaría de Energía de la Nación incorpore en la resolución 170 del año 1992 sobre contratos de concesión del servicio de energía eléctrica , en el artículo 34, inciso B como exentos del tributo denominado “ Contribución Municipal” a las Universidades Nacionales.

Un ejercicio de voluntad sin fuerza pero de ¿utilidad? para sostener una bandera que no tiene propiedad partidaria.

Entre marzo y abril la UNM paga a favor de la Municipalidad de Moreno más de 1 millón de pesos (CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL).

Aquí se debe informar que la UNM está reclamando a EDENOR «la revisión de la facturación por ser su importe excesivo, exorbitante y desproporcionado», obteniendo como respuesta que los consumos son correctos pero no facilita los medios para comprobarlo».

En relación a la «CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL» la UNM reclama (eliminar ese cargo) por hallarse exenta de tasas y contribuciones municipales, pero obtiene la negativa porque la empresa alega “estar obligada a hacerlo” por el Decreto Nº 714/92.

El artículo 19 del mencionado Decreto fija este gravamen como única contribución por todo concepto sobre la venta de energía eléctrica a los municipios y prevé excepciones específicas para el consumo energético de los ferrocarriles y por alumbrado público. La interpretación desconoce el artículo 25 de la Ley 23.569 de 1988 que establece que las universidades nacionales gozarán de las mismas exenciones de gravámenes que el Estado Nacional, que está en el artículo 88 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 que la sustituye, al establecer que “todas las normas que eximen de impuestos, tasas y contribuciones a las universidades nacionales al momento de la promulgación de la presente ley, continuarán vigentes”.

Conforme la redacción vigente de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Moreno “se encuentran exentos de pleno derecho: El Estado Nacional, Provincial y la Municipalidad del Moreno, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas o descentralizadas, salvo aquellas organizadas como empresas y siempre que no presten servicios públicos, por todos los tributos de la presente Ordenanza”..

Hasta el año 2020 la Ordenanza Fiscal de cada año hacía expresa mención de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO libre de todo gravamen.

El Concejo Deliberante puede en ejercicio de sus facultades y potestad, votar una ordenanza donde declare expresamente exenta a la UNIVERSIDAD DE MORENO de la Contribución Municipal a la que alude el artículo 19 del Decreto Nº 714/92, en total armonía con el artículo 127 de su Ordenanza Fiscal 2024. Pero si resultase imposible este paso, el gobierno de Mariel, que se caracteriza por la «velocidad para resolver cuestiones esenciales», está en plena facultad de reintegrar efectivamente a la UNIVERSIDAD los pagos que deba realizar por tal concepto en cada vencimiento de la facturación a la firma concesionaria que, conforme este marco regulatorio, actúa como agente de retención de una contribución municipal.

El próximo martes habrá una reacción multitudinaria contra el gobierno nacional que mira con atención algunas encuestas y el rechazo que obtiene por desfinanciar a las universidades públicas.

Mañana será una jornada de preparación, entusiasmo, fuerza que merecerá ser vista en las dimensiones que esta nota periodística intenta, respetuosamente, proyectar.

A propósito, el incipiente espacio que tiene banderas propias, Frente de Estudiantes en Defensa de la Universidad de Moreno (que convocó a la asamblea abierta con concejales /as) invita mañana las 17 horas a la vigilia, banderazo, abrazo y más… presencia y música de Peteco Carabajal. ¿Quien pondrá estructura y sonido en la vereda de la Universidad Nacional de Moreno?