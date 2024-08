Universidad: no inician las clases del segundo cuatrimestre

La propuesta salarial ratificó las medidas de fuerza. Más que insuficiente resulta indignante: aumento del 3% para agosto y de 2.5% para septiembre, es decir, el gobierno de Milei realiza propuestas por debajo del éxito inflacionario que comercializa junto a Caputo.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), ratificó la continuidad del plan de lucha, con un no inicio de clases el 12 de agosto, paro de 24 horas y replicar la acción los días 20 y 21 del mismo mes.

Por ser la peor pérdida del poder adquisitivo, los /as trabajadores /as docentes y no docentes relanzan la batalla contra el desfinanciamiento de las universidades públicas.