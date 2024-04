Venta de asfalto caliente con un frío debate

Trabajó en la Municipalidad de Moreno. Es vasto el conocimiento de Jorge López en la función de obras públicas. El ingeniero que sigue vinculado en el ámbito privado realiza un aporte externo al debate que en el día de mañana debería producirse en el Honorable Concejo Deliberante. La convocatoria a sesión extraordinaria, con ediles y Mayores Contribuyentes, promueve cambios en las Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria 2024. Dentro del paquete hay una nueva Tasa que impactará en el precio de los combustibles, que tal vez sea central en el intercambio de opiniones. Otro punto es la iniciativa de comercializar el material asfáltico caliente que produce la planta municipal en Cuartel V.

El precio de comercialización de material asfaático tiene un origen de actualización en función del costo de un precio por tonelada que parte de 138.000 pesos, ¿es una fórmula antieconómica?

Sin conocer a los potenciales compradores, existiendo dos grandes empresas que producen en cantidad y calidad, ¿el criterio no debería ser ajustar el precio al precio de mercado y decidir vender si los costos de producción están cubiertos? La fórmula no define el costo de producción sino una actualización de un precio definido por elementos que hacen al costo pero no a la composición del costo efectivo de producirlo.

Con la obra pública parada, en una economía volátil, cuál es el plan del gobierno municipal para promover la venta del asfalto. ¿Es la base para armar una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria?

