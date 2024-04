Venta de asfalto municipal: «Regularizamos un pedido de las empresas que invierten en Moreno»

La palabra del concejal de Unión por la Patria sonó clara. Federico Fongi, que antes de acceder a la banca estuvo al frente del fideicomiso de Parques Industriales, reveló en la sesión extraordinaria de ayer una razón que empuja la venta de material asfáltico por parte del gobierno municipal: «Se trata de un pedido, de regularizar un pedido de las industrias de los parques y de otros lugares que han dicho si podemos comprar en Moreno, comprar a la asfaltera, pero la respuesta siempre fue NO porque no es legal. Hay que tener en cuenta que la asfaltera está en la puerta del parque industrial municipal, en la zona de mayor concentración de parques, y siempre fue un pedido de las industrias, che puede hacer la calle lateral para llegar al fondo de la empresa y en ese lote tener una mejor distribución, y la respuesta fue No porque no correspondía».

En un inmediato segundo momento de su exposición aclaratoria de la demanda, Fongi sostuvo que «la Intendenta puso algo que históricamente en Moreno no se hacía, que la única caja es la Tesorería del Municipio, entonces si la Intendenta nos manda a regularizar un pedido que nos va a permitir generar fondos para que la asfaltera pueda seguir operando fuerte. La asfaltera de alimenta con insumos y éstos se pagan con dinero en efectivo o con financiamiento. Hay que tener en cuenta que Nunca se Hizo tanto asfalto basado en una política de aprovechar los recursos de la mejor manera, ahora que los recursos van a escasear».

Luego cuestionó la política del intendente anterior (Festa) que, según Fongi, solo decía que la culpa era de Macri y Vidal por la falta de obra pública en el distrito. Traducido, no puede ser una excusa que gobierne Milei entonces hay que crear herramientas nuevas como vender asfalto que, en la visión y cálculos de Fongi será así: «Por cada calle que haga un privado se hará otro por el lado del municipio«, una reconocimiento a los empresarios que llegan al distrito que «comprarán asfalto caliente».

Una empresa privada que produce material asfáltico (radicada en Moreno) comercializa a 220 mil pesos más IVA la tonelada. Lo aprobado ayer por el bloque de Unión por la Patria y los mayores contribuyentes fija a 130 mil pesos la tonelada del mismo producto.

Una cuadra de 100 mts de largo x 6 mts de ancho, con un espesor del orden de los 8 cm requiere entre 90 y 100 toneladas de asfalto ( material caliente) , unos 20 millones de pesos solo en asfalto, pero hay que preparar previamente el suelo, nivelar, entoscar, compactar, seguramente desbarrar y hacer un suelo cal, mas mano de obra, utilización de máquinas y combustible. Entonces una calle pavimentada con asfalto caliente, sin cordón cuneta de hormigón y sin desagües no cuesta menos de 30 millones de pesos.

De todo este proceso, ¿lo único que vende el Municipio es el asfalto caliente para las empresas que pueden estar muy cerca de la planta asfáltica?