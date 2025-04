«Veo toda la voluntad de parte de Cristina para que no se rompa el peronismo»

Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, realizó una entrevista con Futurock donde ratifica su posicionamiento junto a la Presidenta nacional del PJ Cristina Fernández de Kirchner.



«En el marco de todos los problemas la intención y las ganas es que se vote todo en un solo día«, expresó La Capitana de Moreno que por cierto no desconoce el decreto del gobernador que ya decidió desdoblar las elecciones pero los argumentos de Kicillof son observados por Mariel quien entiende que «el enemigo es Milei y todo debe ocurrir el mismo día y todos /as juntos /as» porque «la conductora es Cristina».







Es muy particular la frase de Fernández (Mariel) cuando afirma «la dirigencia no se pone de acuerdo en ese tema» como si ella no fuese parte de la estructura dirigencial o bien es algo en lo que no interviene.



Consultada por la periodista si están trabajando por la unidad, Mariel Fernández contesta: «Hablo con los dos espacios, tengo una buena relación con Axel por una cuestión de trabajo también y hay que seguir hablando porque la gente no tiene la culpa de lo que está pasando. Ayer tuvimos una reunión con algunos intendentes y la compañera Cristina, y la verdad que yo veo toda la voluntad de parte de Cristina, me asombro de la paciencia y del análisis sin enojo, que tendría muchos motivos para enojarse y sin embargo está pensando en como se puede garantizar un triunfo en la Provincia de Buenos Aires porque es beneficioso para todos y todas».



Allí nació una atinada pregunta en relación a toda la voluntad de Cristina y lo que ve la Intendenta de Moreno del otro lado, de Axel Kicillof.



«Pareciera que el gobierno bonaerense tomó una definición que espero se pueda seguir trabajando y que se entienda que tenemos que ir todos juntos, más allá del desdoblamiento o la elección concurrente, espero que exista la voluntad de seguir sosteniendo un diálogo para que podamos ir en unidad», manifestó MF que, en una definición explicita, aclaró que la sólida voluntad de Cristina es «para que no se rompa el peronismo».



Si el agua corre, ya no hay puentes, es decir, dos listas, evalúa la Vicepresidenta del PJ nacional que «el riesgo es perder la elección, porque si perdemos la Provincia de Buenos Aires lo más probable es que perdamos la Nación y que en 2027 no tengamos la posibilidad de poner Presidente o Presidenta. Por eso Cristina está haciendo un esfuerzo para proponer un esquema en lo que no perdamos, incluso más allá de la forma en que se vote está dispuesta a que igual vayamos todos juntos».



Acto seguido, la declaración abre un acertijo, propiedad intelectual de Mariel Fernández: «Si vas a provincializar la elección en la Provincia de Buenos Aires tenemos muchos problemas, no tiene que ver si el gobernador es bueno o no, nosotros estamos sin gobierno nacional o con un gobierno nacional que nos hostiga y desfinancia todo el tiempo. Así estamos gobernando los municipios y el Gobernador. Los enojos no pueden ser más importantes que los destinos de la patria. Si nos llevamos por los enojos no podemos hacer política, acá está en juego la vida de las personas» en alusión directa a Axel Kicillof.



Consultada por cuál es el o los enojos del gobernador, La Capitana de Moreno responde: «Creo que él lo dice públicamente o hay que escucharlo al Cuervo (Larroque) que son los que hablan en lo cotidiano. Las declaraciones públicas que hace El Cuervo no le hacen bien al gobernador. Estamos gobernando, me parece que esas cosas no debieran ser los fundamentos».