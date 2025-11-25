Vuelco en la Ruta: dos muertos y varios heridos

En las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, un micro de una empresa de turismo volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos.



En algunos medios se aseguró que «el contingente iba a participar de un acto político del gobernador Kicillof», dato que fue desmentido por la prensa oficial: «Informamos que el lamentable accidente ocurrido en la Ruta 2 que está siendo investigado por las autoridades correspondientes. Queremos aclarar que las personas involucradas eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político».



Las primeras imágenes muestran al rodado tendido sobre la banquina, con ventanas destrozadas y equipaje disperso alrededor. Como consecuencia del impacto, dos pasajeros murieron y al menos otros dos se encuentran internados en grave estado.



Desde el Ministerio de Transporte se informó «estamos acompañando las tareas en el lugar, reforzando la asistencia y ordenando la circulación para garantizar que bomberos, ambulancias y personal de seguridad puedan operar con rapidez y sin riesgos».



De acuerdo a las primeras actuaciones realizadas en el lugar, se constató que en el micro circulaban a bordo 56 pasajeros de localidades de Moreno, Morón y Ciudadela con destino a Mar del Plata.



El chofer del colectivo sufrió algunos golpes y tuvo que ser trasladado para ser asistido aunque previamente en le lugar se le practicó el test de alcoholemia que dio resultado negativo.



De todos modos, tras ser asistido quedará aprehendido al menos hasta que en las próximas horas preste declaración indagatoria, en principio, bajo la calificación de homicidio culposo agravado como parte de una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata, encabezada por Germán Vera Tapia, que trabajó en el lugar.



