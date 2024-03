Walter Festa y Romina Uhrig investigados por supuesto lavado de dinero

JUSTICIA FEDERAL DE MORÓN –

La fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al ex intendente de Morón Walter Festa y a su ex mujer Romina Uhrig, la ex diputada conocida por su participación en Gran Hermano, por el delito de lavado de dinero. Es por una serie de operaciones inmobiliarias en las provincias de Buenos Aires y en Salta. La fiscal solicitó por lo menos 26 medidas de prueba.

En el dictamen, la Dra. Labozzetta sostuvo que Festa y Uhrig “habrían puesto en circulación fondos de procedencia ilícita –cuanto menos desde el año 2018 a la fecha–, mediante la adquisición, edificación, administración y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Salta, como también a través de la adquisición de diversos vehículos automotores”.

Esta investigación corre paralela a la de supuesto enriquecimiento ilícito que tramita la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Moreno. La causa por supuesto lavado se inició el año pasado por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

La mayor inversión del ex intendente de Moreno se habría concentrado en Villa Robles, Partido de la Costa. Otro foco está en la provincia de Salta.