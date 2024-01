«Ya no podemos permitir que una paritaria cierre a la baja, si tienen que hacer menos asfaltos que lo hagan porque hablamos del plato de comida de los municipales»

Alternativa Estatal en ATE llama a un plenario abierto de trabajadores /as desde un mensaje claro y muy lógico desde la perspectiva de izquierda: «Abajo el DNU y la Ley Ómnibus, exigencia a la CGT de dar continuidad al plan de lucha, continuidad del paro hasta que caiga el plan Motosierra».

No solo es lo nacional sino también lo local, razón que los lleva a volanteadas para convocar a las bases de trabajadores /as municipales que en los últimos cuatro años perdieron casi un 150 por ciento de su poder adquisitivo.

Enzo Colecchia es quien caracteriza el teatro, las operaciones y la política: «Consideramos que el gobierno de La Libertad Avanza tiene componentes de coalición política porque tiene cuadros del PRO dentro de la estructura ejecutiva, y un dato que expone su debilidad porque es la primera vez en la historia democrática que en la estructura participa el peronismo ni la Unión Cívica Radical. Aún en esas condiciones el DNU y la Ley Ómnibus es un cambio de régimen, pasamos de uno democrático burgués a uno más autoritario, es decir, un tremendo ajuste, quita de derechos y políticas represivas expuestas abiertamente. Por eso desde Alternativa Estatal y el MST señalamos que es el movimiento obrero organizado quien decidirá si ese plan del régimen avanza o no».

El dirigente de izquierda considera que la «manifestación del 20 de diciembre que enfrentó el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich» interpeló a la CGT y otras organizaciones que debieron salir un poco de la pasividad, exponiendo una salvedad central: «Un paro aislado no impedirá que corra el DNU y la Ley Ómnibus, debe ser paro y un plan de lucha que tiene que salir de las asambleas populares«.

¿Cómo están trabajando la convocatoria al Plenario del día 18 en el local de Alternativa Estatal – MST?

Desde el 6 de enero estamos recorriendo cada sector municipal convocando al paro del día 24 de enero e invitando al Plenario al que hacés referencia el 18 de enero (Dr. Vera 40, Moreno, 18:30 horas), para que las bases se sientan representados por las conducciones quienes estarán al frente para hacer caer el DNU y la Ley Ómnibus. Es fundamental comprender que las bases son las protagonistas y tomo un ejemplo para explicarlo, el día 22 de diciembre hubo un paro nacional de ATE, convocando movilizar a Capital Federal, pero acá la conducción no llamó al PARO y se juntaron bajo el puente de Autopista del Oeste para fundar lo que llamaron La Multisectorial. Es una reunión de «orgas» entre ATE Moreno, SUTEBA, Movimiento Evita y la UTEP.

Es una estructura de gobierno local, que si registramos solo la pérdida salarial en los últimos cuatro años, primer mandato de Mariel Fernández, rozó el 150 por ciento

Es una acción muy del PJ que es desviar la acción de lo local y llevarlo a lo nacional. Nosotros ahora estamos encaminados en lo urgente y por supuesto atendiendo lo municipal porque «ya no podemos permitir que una paritaria cierre a la baja», y si se tienen que hacer menos asfaltos que lo hagan porque estamos hablando de la comida de cada uno de los /as trabajadores /as municipales.