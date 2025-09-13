«A la crueldad se la combate también con ternura»



El 18 y 19 de septiembre las voces llaman a proteger los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El Segundo Encuentro Regional que organiza el Municipio de Luján y la Universidad Nacional de Luján, insistirá en reflexionar sobre las prácticas en materia de niñez y adolescencia pero promoviendo la mirada crítica, aceptando la escucha, buscando solidificar las redes y todo un desafío titulado «alianzas intergenaracionales».



Mesas de abordaje a violencia sexual y otras vulneraciones contra las niñeces y adolescencias; la ESI como derecho en movimiento: perspectivas, sujetxs y territorios; adolescencias y entornos digitales; adolescencias y entornos digitales; adolescencia y Salud mental. El Encuentro está dirigido a profesionales, educadores, cuidadores, adolescentes y a toda persona comprometida con la protección y promoción de los derechos de las infancias y adolescencias.



Bárbara Corral, Directora de Niñez y Adolescencia del Municipio de Luján, recibió a Desalambrar en su despacho para hablar de la convocatoria en la fecha en la que se cumplen dos décadas de la ley 26.061.



En tiempos de violencia y crueldad, el Segundo Encuentro abraza un lema: «La urgencia de la ternura: construyendo lazos afectivos y una ética del cuidado». Habrá especial atención y participación de jóvenes y adolescentes, aunque en el programa de actividades se encuentra «Despierta, no manchar con otras ideas», un libro de Anna Brisa, niña de 9 años que reflexiona bullying, exclusión y humanidad desde sus ojos de 9 años.

Entrevista completa en Desalambrar Tv:







