Ama a la Universidad y lucha por la ESPUNM

ENCUENTRO ANTE LA JUSTICIA, 60 DÍAS PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA –



Casi cinco años pasaron para registrar un encuentro que aborde la educación como derecho humano y servicio social.



Ocurrió el miércoles 24 de septiembre, el Juez Papavero (que subroga el Juzgado Federal de Moreno) llama y escucha a la Universidad Nacional de Moreno y por supuesto la Municipalidad de Moreno que usurpó la tierra y construyó en tiempo record el Consejo Escolar, organismo que depende de Provincia.



La causa hace su aporte a la historia que será contada a través de los lamentables y bochornosos hechos, tanto políticos – sociales como administrativos, que han dañado a la comunidad universitaria, impacto que aún no logra adquirir masividad.



Por imperio de la ley, el mismo magistrado que hace años propuso «resolver el grave problema apelando al diálogo», repite la fórmula y la Universidad Nacional de Moreno acepta.



Es importante resaltar que en la «audiencia» participaron organismos que dependen del Ministerio de Capital Humano de Nación y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Moreno envió representantes legales que ofrecieron propuestas increíbles, una demostración de desinterés por la causa de fondo: un pequeño terreno de 300 metros cuadrados (que no está claro si es público o privado); o tierra disponible en Francisco Álvarez y Cuartel V.



En representación de la UNM, el Dr. Guillermo Cony y el Licenciado Hugo Andrade, quienes expusieron todos los instrumentos y pruebas que legitiman la demanda. En diálogo con Desalambrar, el Rector Andrade explicó con claridad que «esa oferta del Municipio es bienvenida es bienvenida para abrir más escuelas secundarias que dependan de la UNM, pero de ninguna manera significa dejar de luchar por recuperar la tierra donde Mariel Fernández construyó el Consejo Escolar porque allí funcionará, más tarde que temprano, el nodo tecnológico ITUNM – ESPUNM«.



El Dr. Papavero ofreció 60 días como máximo para que las partes busquen y alcancen una salida política que, como lo expresó el Juez en la audiencia, respete el «derecho a la educación como un servicio humano».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: