Aman la ESPUNM, luchan por la causa y fueron hasta la casa de Cristina

Se acerca la fecha, el aniversario número 15 de la Universidad Nacional de Moreno, institución que nació del proyecto del diputado nacional y ex intendente Mariano West. Tuvo su acto de inauguración el 14 de octubre de 2010. Aquel día Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, encabezó el acto:



Casi una década y media después un grupo de madres y abuelos de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM), llegaron a San José 1111 donde vive Cristina su arresto domiciliario. El motivo central fue manifestar agradecimiento por haber creado la UNM y pedir que interceda para que la Intendenta Mariel Fernández, de Fuerza Patria, devuelva los terrenos que usurpó para que allí se construya el edificio de la ESPUNM, tal cual se concibió en el proyecto fundacional.

Colocaron una bandera que dice: «Mariel Fernández Intendenta de Moreno dejó sin escuela a 1800 pibes. CRIS la ESPUNM espera tu ayuda»







Una manifestación pacífica que intentó ser interrumpida violentamente por una docente de la UBA.







Participó la policía, intervino un fiscal pero la razón de mujeres y adultos mayores morenenses se impuso respetuosamente: la carta a CFK fue entregada como corresponde.



Entrevista con Laly, una madre ESPUNM que estuvo en San José 1111 y lucha porque ama una causa que no está perdida: