Andrea Vera al Congreso Nacional

ELECCIONES 2025 –



Noche de batacazos y una jornada de confirmaciones. Los encuestadores se quedan sin papeles y los análisis naufragan ante la realidad que supera a los números. De la elección de septiembre, los escándalos de audios (Spagnuolo, Karina) a la situación de Espert y su renuncia, pocos pudieron soñar con una victoria en la Provincia de Buenos Aires, derrotar a la lista de Cristina y vencer por primera vez a Axel Kicillof.



La Libertad Avanza conquistó el 41,51 por ciento de los votos que se traduce en 17 escaños en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de diciembre. En la propuesta violeta se encuentra en el puesto 16 la doctora Andrea Vera, ex candidata a Intendenta de Moreno, que celebra este 26 de octubre de 2025 su consagración como legisladora nacional.



Fuerza Patria consiguió 16 bancas, mientras que el Frente de Izquierda se alzó con dos lugares en la cámara baja.