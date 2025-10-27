Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 26 de octubre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Andrea Vera al Congreso Nacional

domingo, 26 de octubre de 2025 2 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


Noche de batacazos y una jornada de confirmaciones. Los encuestadores se quedan sin papeles y los análisis naufragan ante la realidad que supera a los números. De la elección de septiembre, los escándalos de audios (Spagnuolo, Karina) a la situación de Espert y su renuncia, pocos pudieron soñar con una victoria en la Provincia de Buenos Aires, derrotar a la lista de Cristina y vencer por primera vez a Axel Kicillof.


La Libertad Avanza conquistó el 41,51 por ciento de los votos que se traduce en 17 escaños en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de diciembre. En la propuesta violeta se encuentra en el puesto 16 la doctora Andrea Vera, ex candidata a Intendenta de Moreno, que celebra este 26 de octubre de 2025 su consagración como legisladora nacional.


Fuerza Patria consiguió 16 bancas, mientras que el Frente de Izquierda se alzó con dos lugares en la cámara baja.

MÁS HISTORIAS

En Moreno: Fuerza Patria 49 por ciento; LLA con un 33 por ciento y una diputada nacional

Sorprendente triunfo de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires

Primera tendencia en Moreno: ganó Fuerza Patria pero mejoró La Libertad Avanza

Te pueden interesar

Más de 12 millones de personas no fueron a votar

«Esta elección lleva a definir si somos colonia o vamos a luchar por la patria»

“Con esperanza y amor por nuestra Patria”

«La elección plesbicita la gestión del actual gobierno, por eso hay que votar a conciencia»