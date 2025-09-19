«Ante la crueldad y tortura respondemos con la ética de la ternura»



En la apertura del 2° Encuentro Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Rector de la Universidad Nacional de Luján ponderó el trabajo articulado con el gobierno municipal, una foto que porta tres I si pensamos en Moreno: imagen imposible de imaginar.



En la UNLU el Jefe comunal Leonardo Boto coincide con Walter Panessi acerca de que «la ternura y la ética son pilares transformadores, renovamos nuestro compromiso con esta lucha compartida, integrando especialmente las voces y perspectivas de adolescentes en este proceso de defensa y ampliación de sus derechos». NO solo es una declaración sino que cada estructura aplica y replica prácticas para mejores abordajes.



En diálogo con Desalambrar, el Rector de la UNLU manifestó la alegría de «haber estado ayer en las puertas del Congreso nacional» siendo protagonista de un suceso histórico en defensa de la educación y salud pública. Luego explicó el mecanismo para afrontar el ajuste de Milei y cerró hablando de los 20 años que tiene la Ley de Promoción y Protección de Derechos (26061), dejando un allí un mensaje: «A la tortura le oponemos la ternura».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: