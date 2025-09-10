Causa ESPUNM: cautelar rechazada pero hay luz en el fondo

En cinco años del proceso solo queda un breve instante en el que la justicia comprendió las consecuencias que golpearían a la Universidad Nacional de Moreno.



Ocurrió después que empleados y funcionarios /as municipales ocuparán el predio donde la UNM proyecta el Instituto Tecnológico y la ESPUNM. La toma – usurpación, con movimiento de suelo y tala de árboles, se frenó en el Departamento Judicial de Mercedes. Solo fue un espejismo.

El 9 de septiembre de 2025 la Cámara Federal de San Martín rechazó el amparo que había presentado la UNM con el objetivo de «evitar la mudanza del Consejo Escolar y que no continúe el Municipio de Moreno nuevas construcciones en el predio que está en disputa», sin resolverse quien tiene más derechos sobre la tierra que es la causa de fondo que lleva 28 MESES de iniciada y será el próximo 24 de septiembre el primer encuentro (judicial) entre las dos partes, UNM y Municipalidad de Moreno.



El rechazo a la cautelar que emite la Cámara (ratificando la acción de primera instancia, la del juez Papavero), presenta consideraciones que la parte legal de la UNM observa con algún grado de optimismo: «….la Cámara Federal de San Martín econoce la necesidad de mayor debate y prueba en “el análisis de la normativa y los procedimientos aplicables en materia de transferencias de dominio de los bienes del Estado Nacional, la procedencia de las reservas de equipamiento comunitario de la jurisdicción local y el examen de los convenios celebrados”, que es el objeto de la causa de fondo y que aún no ha sido abordado. Inclusive remarca lo previsto en el inciso 5 del artículo 75 de la Constitución Nacional que establece que la enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional requiere de la sanción de una Ley del Congreso Nacional, lo que advierte expresamente no se verifica en este caso; manifestaciones que entendemos no podrán ser soslayadas al resolverse la causa de fondo», describe el comunicado oficial de la Universidad Nacional de Moreno que concluye con su mensaje: «Afirmamos una vez más, el compromiso de continuar con todas las presentaciones y actuaciones necesarias para la recuperación del predio y del edificio existente, a pesar de todos los obstáculos que venimos enfrentando para poder sostener este proyecto»