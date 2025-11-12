Ciencia y paz, la Universidad de Moreno sustenta el desarrollo

Contingentes de estudiantes – de nivel Primario y Secundario – llegan a la Universidad Nacional de Moreno. Ingresan a la carpa ubicada a pocos metros del edificio histórico. Cuatros espacios están listos para proponerles un viaje a la «investigación», comunicar aquello que posee mucho valor agregado vinculándose con el territorio.
En la semana de la ciencia por la paz y el desarrollo, los stand producen atracción. Descubriendo el Río Reconquista, mapeo interactivo, fichas técnicas de áreas protegidas.
Fotografía de barrios populares, allí presente el Centro de estudios de arquitectura y urbanismo, Stand Vivienda popular en Moreno.
Programa de investigación e innovación en biotecnología. Juegos interactivos A través del microscopio: juegos interactivos sobre ARN. Programa de investigación e innovación en biotecnología.
Centro de estudios de medios y comunicación. Juego interactivo sobre diversidad linguistica. Representaciones sociales en un mundo digital.
La jornada acentuará el dispositivo de comunicar que la UNM no solo enseña sino que «investiga», desarrolla, planifica y produce conocimiento aplicable a los territorios.
Entrevista directa con Marcela Basterrechea, Directora General de Investigación:
MÁS HISTORIAS
La inflación de Milei acumula casi un 25 por ciento, la recomposición salarial de Mariel le gana por dos puntos
Karina Sarro, docente de la ESPUNM, recibió el premio Humanitario Global para Argentina
«Mariel hace peronismo, lo que otros no hacen y claro que puede ser gobernadora»