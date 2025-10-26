Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 26 de octubre de 2025

“Con esperanza y amor por nuestra Patria”

domingo, 26 de octubre de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, emitió su voto en la Escuela Técnica N°5 de la localidad de Cuartel V.


“Con esperanza y amor por nuestra Patria”, afirmó la jefa comunal y destacó: “Hoy tenemos la oportunidad y el deber de elegir a quienes nos van a representar en el Congreso. Expresarse y participar es fundamental para nuestra democracia”.

