ELECCIONES 2025 –

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, emitió su voto en la Escuela Técnica N°5 de la localidad de Cuartel V.



“Con esperanza y amor por nuestra Patria”, afirmó la jefa comunal y destacó: “Hoy tenemos la oportunidad y el deber de elegir a quienes nos van a representar en el Congreso. Expresarse y participar es fundamental para nuestra democracia”.