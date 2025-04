COVID, el confinamiento, cuando lo increíble se hizo realidad

En una conocida clínica de nuestro medio, el miércoles 1 de abril de 2020 falleció José María Suárez afectado por COVID, convirtiéndose en la primera víctima fatal en Moreno y la numero 28 del país.



Pocos días antes, el 20 de marzo, el gobierno nacional había decretado la cuarentena a causa del primer caso de coronavirus. Lo que se pensó que era algo lejano y no podía llegar a estas tierras, llegó. De pronto, la vida normal de los argentinos se vio interrumpida. Nadie imaginaba que era el comienzo de una experiencia inédita, nueva, inesperada.



A partir de ese momento quedaron prohibidas las actividades sociales y recreativas, solo podían circular los «esenciales». Las calles quedaron vacías, desapareció el ruido del tránsito, los bocinazos y el bullicio callejero. Cualquier actividad, por mínima que fuera pasaría a ser un desafío pasible de ser penado.



Se suspendieron bailes, partidos, espectáculos, asados con amigos y familiares, los comercios cerraban temprano, el tapaboca y el alcohol en gel regia la vida de todos, que muchos aprovechadores aumentaban.



Por televisión, científicos, médicos y entendidos brindaban distintas recomendaciones para evitar el contagio, mientras se mostraban escalofriantes imágenes de otros países con muertos en la vía pública, hospitales saturados, etc. El mundo estaba en cuarentena.



Por la suspensión del ciclo lectivo, puertas adentro de sus casas, los padres ayudaban a los niños con las clases digitales, en tanto existía el temor que nuestros seres queridos en edad de riesgo se contagiaran o se deprimieran por la soledad del aislamiento, no poder cuidar ni despedirse de los contagiados producía un gran dolor.



En los ocho meses que duró la cuarentena disminuyeron los accidentes de tránsito y los robos, aumentó la violencia familiar y de género, el alcoholismo y las adicciones, el aislamiento también dejó sus secuelas psicológicas y físicas en buena parte de la población, pero bueno es decirlo, algún sector aprendió a convivir y compartir en familia, se escuchaba claramente el canto de los pájaros y hubo cierta fauna que invadió espacios urbanos.



Aparecieron más emprendimientos y se popularizaron las compras por internet y las apps de entregas a domicilio.



Ya el 25 de agosto de 2020 en Moreno había registradas 115 muertes. Como en muchas otras partes sucedían cosas, las autoridades clausuraron un geriátrico en Paso del Rey, la comisaria de La Reja cerró por los numerosos casos de contagio entre policías, un caso similar ocurrió en la seccional primera de Moreno, en tanto en la segunda de Trujui contrajeron el mal policías y detenidos. En el hospital Mariano y Luciano de La Vega un padre se escapó con sus dos hijos menores, sospechados de contagio, para no dejarlos internados.



En el contexto de la cuarentena los héroes fueron los médicos, con gran cantidad de fallecidos en sus filas, como también ocurrió entre los docentes y la policía.



El pico de la pandemia se dio entre mayo-junio de 2021, con 654 muertes por día, para ese entonces ya habían aparecido los anticuarentena y los antivacunas.



En el escenario de la guerra fría de las vacunas, que dejaron al desnudo las desigualdades entre países ricos y pobres, en el tiempo récord de nueve meses se produjeron las vacunas contra la COVID.



Para el 3 de mayo de 2022, en Moreno se registraban 1.477 fallecidos y el total de la Argentina, al 6 de noviembre de ese año alcanzó a 130.000 muertes relacionados con coronavirus. Por su parte América Latina es la región del mundo con más muertes, superando el millón de personas.



La pandemia fue un gran traumatismo colectivo que mostró la fragilidad humana.



Por último, está claro que en el mundo globalizado en que vivimos las enfermedades no van a desaparecer, en ese marco el director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que «la cuestión no es si habrá o no una próxima pandemia, sino cuando ocurrirá».