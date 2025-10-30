«Deberíamos ver lo de Río de Janeiro para que la provincia de Buenos Aires no se convierta en eso»



Entre la tierra y el cielo cruzó un milagro electoral, inesperado, tal vez único, una nueva oportunidad que LLA querrá explotar al máximo.

El presente político se asemeja a una montaña rusa y cuando los audaces bajan de la «vuelta» hacen cálculos. Ramón «El Nene» Vera Chávez cierra el año con resultados de todo tipo, desde el cierre de campaña presidencial recargado; con un bloque de ocho concejales /as (como mínimo), su hija, la doctora Andrea Vera, ocupando una banca en el Congreso Nacional a partir de diciembre. La batalla que libró días pasados en las redes sociales contra El Gordo Dan no es bandera, solo alimento para redes.

El dirigente de Moreno, hombre de fe, «no duda en pedir perdón a cualquiera que le haya provocado un mal indeseable», toda una declaración en Infobae, transmisión en vivo en la tarde de ayer. En el mismo espacio donde se ubicó Mariel Fernández, el «Nene» Vera escucha su presentación y explica por qué lleva ese apodo que se vincula con una dolorosa situación personal, familiar.



Entrevista de conocimiento y reconocimiento, Vera nunca negará su pertenencia al justicialismo hasta el año 2021 cuando, por otra situación familiar, decide militar y construir La Libertad Avanza: «En ese año Andrea, que es mi única hija, me dice que se recibe y se va del país. Si la única salida era Ezeiza, ahí tomo la decisión de ir a La Libertad Avanza«.



A lo largo de casi 30 minutos, Vera cuenta su historia a los interlocutores válidos. Habla de política y responde preguntas de esa naturaleza. Por ejemplo, afirmó que «habla con el Presidente Milei cuando tiene que notificarlo de algo importante».



Estando en los medios del mundo la escalofriante batalla, guerra narco y/o masacre en Río de Janeiro, Vera Chávez dispara munición política: «Deberíamos de de ver lo de Río de Janeiro para que la provincia de Buenos Aires no se convierta en eso. Y mi lucha permanente es eso, a través de la iglesia, de la militancia política, a través de la organización política, a a traer de los concejos deliberantes, Consejo Escolar y en este caso en la Cámara de Diputados. Ese es mi trabajo, mi responsabilidad y mi compromiso, especialmente en Moreno donde el 70% de la población Moreno no terminó la escuela secundaria; donde no hay cloacas, donde el 70 por ciento de las calles son de tierra, todo eso es caldo de caldo de cultivo de lo que acaba de pasar en Río de Janeiro».

El líder y conductor de LLA en Moreno colocó el letras de molde que el pasado domingo su fuerza cosechó 80 mil votos. Sabe que tiene poder para enfrentar el modelo de Mariel, que debe producir otra oposición y construcción, al mismo tiempo. Ramón «El Nene» Vera pasó por Infobae, y en vivo sostuvo: «La grandeza de la patria, la grandeza del país y de esta sociedad está por encima de todo».