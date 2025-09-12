Denuncia que piden comprobante de votación para entregar bolsones de comida



María Estela Mareco relata que tuvo comedor en la zona de Mariló, asistencia a los más necesitados. Contaba con la ayuda por integrar la Confluencia Política y Social 29 de Mayo, organización de izquierda radicalizada conducida por Juan Ruedy, que desde el año 2019 reviste para la gestión de Mariel Fernández.



Mareco afirma que debió cerrar el emprendimiento humanitario porque mermó la ayuda estatal, todo un dato porque la 29 de Mayo es parte de la gestión municipal. Más aún, el Concejo Deliberante votó la emergencia alimentaria por la llega de Milei a la Presidencia y la suspensión de recursos estatales a los comedores y merenderos.



Luego de las elecciones del domingo, triunfo de Fuerza Patria, Mareco recibe capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp que sería del Comedor Virgen de Luján, conducido por una militante de apellido Benítez.



El mensaje es claro en dos aspectos. El primero la entrega de bolsones de mercadería; lo segundo el potencial beneficiario /a debía llevar el comprobante de la votación. No refiere que «quien no haya ido a sufragar pierde el bolsón» pero eso provocó que «algunas familias hayan desistido de presentarse en el comedor a recibir comida».



La misiva explicita que «para seguir ayudando las personas que obtienen el beneficio pero que no viven en el distrito deben cambiar su domicilio».



