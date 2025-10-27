Desde 2019 a 2025, los resultados del peronismo en tiempos de Mariel

Los resultados potencian las radiografías de quienes buscan entender lo que el pueblo vota.



El contraste de septiembre a octubre conduce a varias sesiones de análisis porque el frente que ganó por 14 puntos es el mismo que pierde por 1 punto. Del renacimiento primaveral a un octubre descargado de pétalos mientras florece la interna.



En el Conurbano, profundo y severo, Fuerza Patria perdió votos respecto a septiembre. Nadie podría tirar una piedra pero tras conocerse el resultado general los cascotes salieron dirigidos, retomando el blanco interno por causas no saldadas.

Con el diario del lunes podemos invertir la pregunta que se había instalado en LLA, ¿hay un antes y un después de la derrota de Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires?



Cada contienda permite reactualizar las series históricas. Las últimas cinco elecciones en Moreno en números absolutos y porcentajes.



En 2019, luego de la gran interna del peronismo, gana Mariel Fernández la Intendencia de Moreno con 158.434 votos, en porcentaje un 59,9 por ciento. Ese registro no se superó en ninguna otra elección.



Creció el padrón y los sufragios decrecieron sin poner en riesgo los triunfos de La Capitana de Moreno.



Si el recorte lo hacemos comparando septiembre contra octubre de 2025, Fuerza Patria en Moreno perdió un 8,5 por ciento de los votos, mientras que La Libertad Avanza creció en un 12,7 por ciento.

El ausentismo como síntoma presenta un recorrido. El punto más alto se produce en 2021 con pandemia, el coronavirus inserto en la sociedad. Aquel año participa de las elecciones de medio término un 64,5 por ciento del padrón.



Cuatro años después, 2025 y sin virus amenazante, concurre a sufragar el 63,2 por ciento lo que representó una mejora respecto al pasado 7 de septiembre porque en la propuesta desdoblada ejerció su derecho ciudadano el 56,3 por ciento del padrón.





En este lunes 27 de octubre postea la Alcaldesa de Moreno: «Gracias vecinas y vecinos de Moreno por volver acompañar con contundencia a #FuerzaPatria, gracias a toda la militancia, y a todas y todos los que eligieron ponerle un freno al gobierno de Milei. Un freno al ajuste contra jubilados y personas con discapacidad, al sufrimiento de nuestro pueblo y a tantas injusticias. En nuestro municipio y en toda la provincia, vamos a seguir defendiendo a nuestro pueblo, y trabajando por volver a tener una Patria justa, donde todas y todos podamos desarrollarnos con dignidad y felicidad. Como siempre digo, tenemos historia de lucha y vamos a salir adelante«.