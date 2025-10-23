Después de la tercera cayó el bunker narco

TEXTO GACETILLA OFICIAL –



El Municipio de Moreno, junto a la Fiscalía General Departamental de Moreno-General Rodríguez, el Ministerio de Seguridad provincial y la Policía bonaerense, llevó adelante la desactivación de un búnker narco en el barrio Villa Trinidad de la localidad de Trujui.



Durante el procedimiento se derribó un inmueble ubicado en la calle Pedro Benoit, entre Lincoln y Euskadi que era utilizado como punto de venta de drogas. La intendenta Mariel Fernández acompañó el operativo y expresó que: «Esta demolición forma parte de una política municipal de hostigamiento permanente al narcomenudeo, así como también tenemos un compromiso con las personas que tienen problemas de consumo y sus familias, a quienes acompañamos con tratamientos, internaciones y espacios terapéuticos”.







Entre los meses de marzo y abril la UFI N°12 a cargo de Leandro Ventricelli, realizó los primeros allanamientos en dicho inmueble, que dio como resultado la detención de personas involucradas y donde se secuestraron drogas y elementos que demostraron la comercialización.



En junio de 2025, el Municipio recibió reclamos anónimos de vecinos y presentó denuncias que derivaron en nuevos allanamientos. En estos últimos procedimientos, se comprobó que el espacio volvió a funcionar como punto de venta y dos hombres responsables de la distribución y el cobro fueron detenidos. Además, se secuestraron 2 kgs. de cocaína fraccionada en 3.715 envoltorios termosellados, 3 kgs. de marihuana fraccionada en 472 envoltorios, varios teléfonos celulares y un sistema de videovigilancia utilizado para monitorear los accesos al lugar.



Considerando el poco margen de tiempo con el que volvió a utilizarse como punto de venta de drogas en tres oportunidades, se tomó la decisión conjunta de demoler el lugar con el objetivo de evitar que vuelva a utilizarse para el narcomenudeo y darle tranquilidad a las vecinas y los vecinos del barrio.



Con esta intervención, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la lucha contra el narcomenudeo, como parte de una política integral de seguridad que busca prevenir el delito, proteger a las comunidades de cada barrio y garantizar entornos más seguros para las vecinas y vecinos del distrito.